Как использовать цвет каждого месяца

«Цветной месяц»: какого цвета месяц рождения и как его использовать

А вы знали, что каждый месяц имеет свой цвет? Каждый цвет обладает особенной энергетикой, а та, в свою очередь, способна влиять как на характер, так и на нашу судьбу! Узнайте, какого цвета именно ваш месяц, и как использовать это в своей жизни…

Цветострология — наука, изучающая влияние цветов (в том числе цвета месяца) на личность, характер и судьбу человека. Найдя именно «свой» цвет можно не только узнать о себе много нового, но и понять, как использовать те или иные качества в положительном ключе.

Возможно, вам удастся обрести гармонию или узнать ответ на давно тревожащий вас вопрос. Так или иначе, а знать цвет своего месяц должен каждый. Ведь именно энергия, которую он несет, определяет в нашей жизни очень многое…

Январь

Ваш цвет: карамельный

Особенности личности: логика, практичность, реализм

Значение цвета: этот цвет помогает людям контролировать эмоции, принимать взвешенные решения и ограничивать себя от эмоциональных потрясений

Когда использовать энергию цвета: в тех случаях, когда вы растеряны и вам не хватает чувства стабильности, защищенности и спокойствия

Февраль

Ваш цвет: ярко-сиреневый

Особенности личности: фантазия, талант, воодушевление

Значение цвета: ярко-сиреневый цвет дарует человеку безграничное вдохновение, веру в себя и желание делиться своим счастьем с окружающими

Когда использовать энергию цвета: когда вы чувствуете себя подавленным, уставшим и нуждаетесь в эмоциональной подпитке

Март

Ваш цвет: чистый ручей

Особенности личности: интуиция, сострадание, замкнутость

Значение цвета: кристально чистый и волшебный цвет, помогающий находить баланс между внутренним и окружающим миром

Когда использовать энергию цвета: когда вы не знаете, как поступить и нуждаетесь в помощи своего внутреннего голоса

Апрель

Ваш цвет: ярко-красный

Особенности личности: смелость, честность, активность

Значение цвета: пламенный цвет, придающий силы и помогающий добиться поставленной цели

Когда использовать энергию цвета: когда вам необходима дополнительная энергия, уверенность и смелость

Май

Ваш цвет: травянисто-зеленый

Особенности личности: саморазвитие, молодость души, гармония

Значение цвета: цвет, помогающий обрести уверенность, залечить душевные раны и идти по жизни без сожаления о прошлом

Когда использовать энергию цвета: когда вам необходима дополнительная энергия, уверенность и смелость

Июнь

Ваш цвет: золотистый

Особенности личности: самодостаточность, обаяние, привлекательность

Значение цвета: цвет, поражающий своей яркостью, заряжающий дополнительной энергией и исполненный непобедимой внутренней силы

Когда использовать энергию цвета: когда вам нужно произвести благоприятное впечатление и сделать событие незабываемым

Июль

Ваш цвет: нежно-коралловый

Особенности личности: впечатлительность, заботливость, дружелюбность

Значение цвета: этот цвет считается воплощением женственности, любви и веры в светлое будущее

Когда использовать энергию цвета: когда вы или ваши близкие нуждаются в тепле, заботе и поддержке

Август

Ваш цвет: апельсиновый

Особенности личности: чувство юмора, харизматичность, честность

Значение цвета: этот цвет заключает в себе особенную силу, а также ассоциируется с величием и непобедимостью

Когда использовать энергию цвета: когда вы чувствуете себя потерянным и желаете избавиться от излишней скованности

Сентябрь

Ваш цвет: чернично-синий

Особенности личности: творчество, мудрость, проницательность

Значение цвета: смысл этого цвета в его красоте, мудрости и очаровании

Когда использовать энергию цвета: когда вам необходим покой, вы желаете разобраться и правильно расставить приоритеты

Октябрь

Ваш цвет: лазурь

Особенности личности: спокойствие, чувство баланса, позитивность

Значение цвета: лазурный цвет находится в полной гармонии с окружающим миром, обладает исцеляющей силой и способностью вдохновлять

Когда использовать энергию цвета: когда вы жаждете обрести гармонию и делиться своим внутренним светом с близкими людьми

Ноябрь

Ваш цвет: бордовый

Особенности личности: активность, мотивация, неутомимость

Значение цвета: бордовый цвет — это цвет страсти, любви и постоянной жажды деятельности

Когда использовать энергию цвета: в том случае, когда вам нужно преодолеть сложный период в жизни, а также когда вы нуждаетесь в новых эмоциях и впечатлениях

Декабрь

Ваш цвет: темно-бирюзовый

Особенности личности: ум, рассудительность, оптимизм

Значение цвета: цвет, который является воплощением высоких целей и потрясающих открытий

Когда использовать энергию цвета: когда вы находитесь в захватывающем путешествии или работаете над новым интересным проектом