Как использовать цвет каждого месяца

А вы знали, что каждый месяц имеет свой цвет? Каждый цвет обладает особенной энергетикой, а та, в свою очередь, способна влиять как на характер, так и на нашу судьбу! Узнайте, какого цвета именно ваш месяц, и как использовать это в своей жизни…
Цветострология — наука, изучающая влияние цветов (в том числе цвета месяца) на личность, характер и судьбу человека. Найдя именно «свой» цвет можно не только узнать о себе много нового, но и понять, как использовать те или иные качества в положительном ключе.
Возможно, вам удастся обрести гармонию или узнать ответ на давно тревожащий вас вопрос. Так или иначе, а знать цвет своего месяц должен каждый. Ведь именно энергия, которую он несет, определяет в нашей жизни очень многое…
Январь
Ваш цвет: карамельный
Особенности личности: логика, практичность, реализм
Значение цвета: этот цвет помогает людям контролировать эмоции, принимать взвешенные решения и ограничивать себя от эмоциональных потрясений
Когда использовать энергию цвета: в тех случаях, когда вы растеряны и вам не хватает чувства стабильности, защищенности и спокойствия
Февраль
Ваш цвет: ярко-сиреневый
Особенности личности: фантазия, талант, воодушевление
Значение цвета: ярко-сиреневый цвет дарует человеку безграничное вдохновение, веру в себя и желание делиться своим счастьем с окружающими
Когда использовать энергию цвета: когда вы чувствуете себя подавленным, уставшим и нуждаетесь в эмоциональной подпитке
Март
Ваш цвет: чистый ручей
Особенности личности: интуиция, сострадание, замкнутость
Значение цвета: кристально чистый и волшебный цвет, помогающий находить баланс между внутренним и окружающим миром
Когда использовать энергию цвета: когда вы не знаете, как поступить и нуждаетесь в помощи своего внутреннего голоса
Апрель
Ваш цвет: ярко-красный
Особенности личности: смелость, честность, активность
Значение цвета: пламенный цвет, придающий силы и помогающий добиться поставленной цели
Когда использовать энергию цвета: когда вам необходима дополнительная энергия, уверенность и смелость
Май
Ваш цвет: травянисто-зеленый
Особенности личности: саморазвитие, молодость души, гармония
Значение цвета: цвет, помогающий обрести уверенность, залечить душевные раны и идти по жизни без сожаления о прошлом
Когда использовать энергию цвета: когда вам необходима дополнительная энергия, уверенность и смелость
Июнь
Ваш цвет: золотистый
Особенности личности: самодостаточность, обаяние, привлекательность
Значение цвета: цвет, поражающий своей яркостью, заряжающий дополнительной энергией и исполненный непобедимой внутренней силы
Когда использовать энергию цвета: когда вам нужно произвести благоприятное впечатление и сделать событие незабываемым
Июль
Ваш цвет: нежно-коралловый
Особенности личности: впечатлительность, заботливость, дружелюбность
Значение цвета: этот цвет считается воплощением женственности, любви и веры в светлое будущее
Когда использовать энергию цвета: когда вы или ваши близкие нуждаются в тепле, заботе и поддержке
Август
Ваш цвет: апельсиновый
Особенности личности: чувство юмора, харизматичность, честность
Значение цвета: этот цвет заключает в себе особенную силу, а также ассоциируется с величием и непобедимостью
Когда использовать энергию цвета: когда вы чувствуете себя потерянным и желаете избавиться от излишней скованности
Сентябрь
Ваш цвет: чернично-синий
Особенности личности: творчество, мудрость, проницательность
Значение цвета: смысл этого цвета в его красоте, мудрости и очаровании
Когда использовать энергию цвета: когда вам необходим покой, вы желаете разобраться и правильно расставить приоритеты
Октябрь
Ваш цвет: лазурь
Особенности личности: спокойствие, чувство баланса, позитивность
Значение цвета: лазурный цвет находится в полной гармонии с окружающим миром, обладает исцеляющей силой и способностью вдохновлять
Когда использовать энергию цвета: когда вы жаждете обрести гармонию и делиться своим внутренним светом с близкими людьми
Ноябрь
Ваш цвет: бордовый
Особенности личности: активность, мотивация, неутомимость
Значение цвета: бордовый цвет — это цвет страсти, любви и постоянной жажды деятельности
Когда использовать энергию цвета: в том случае, когда вам нужно преодолеть сложный период в жизни, а также когда вы нуждаетесь в новых эмоциях и впечатлениях
Декабрь
Ваш цвет: темно-бирюзовый
Особенности личности: ум, рассудительность, оптимизм
Значение цвета: цвет, который является воплощением высоких целей и потрясающих открытий
Когда использовать энергию цвета: когда вы находитесь в захватывающем путешествии или работаете над новым интересным проектом