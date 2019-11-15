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От какой женщины вряд ли уйдет мужчина? 

SM News 6 часов назад
От каких женщин не уходят мужчины
Фото: SM News
Что нужно сделать, чтобы сохранить отношения на долгие годы с дорогим человеком? Этот вопрос постоянно волнует почти всех женщин. Чтобы мужчина был всегда рядом, необходимо разобраться, что ему все-таки необходимо. Какая женщина может оставаться с ним на долгие годы и быть счастливой? От какой никогда не уйдёт мужчина?

От уверенной

И это проверенный вариант. Мужчины не любят серых мышек, загнанных в угол бытовых обстоятельств и прочих проблем. Они не любят женских слез и истерик. Они не хотят выслушивать женское нытье. Уверенная в себе женщина всегда знает, что и как делать. Она спокойна и рассудительна. Она не ревнует своего мужчину, так как знает, что она лучше других. Эта женская уверенность очень привлекает мужчин. С такой женщиной они сами себя чувствуют уравновешенными и уверенными.

От мудрой

В народе ходит такая фраза «Мужчина голова, а женщина — шея. Куда шея повернет, туда и голова посмотрит». Ни в коем случае речь не идет о манипуляциях. Нужно уметь выстраивать логичные действия. Например, не стоит заговаривать с мужчиной на серьезные вопросы, когда он голоден, сначала покормите его. Если он пришел не в настроении, возможно, на работе что-то не ладилось, лучше переждать бурю и перенести разговор на завтра. Если вы будете грамотно поступать в напряженных ситуациях и у вас будет получаться сглаживать острые углы, то и ссор будет меньше, появятся гармония и спокойствие в доме. А от такого комфорта и взаимопонимания бежать мужчине никуда не хочется.

От самодостаточной

Самодостаточным считается человек, который сам может принимать решения, не надеясь на кого-то. В наше время мужчинам надоели меркантильные женщины, которых не интересует внутренний мир мужчины, а интересно только, сколько бумажек у него в кошельке. Поэтому мужчины стараются найти себе либо бесконечно преданную избранницу, готовую во всем подчиниться, либо даму на соответствующем с ним уровне. Этот пункт касается только тех девушек, которые хотят создать семью.

От образованной

Быть образованной не значит иметь пять дипломов об образовании, достаточно быть начитанной и эрудированной. Даже если вы занимаетесь самообразованием, имеете хобби, какое-то увлечение, вы уже будете интересной личностью, а не скучной амебой с которой поговорить не о чем.

От любящей и заботливой

Ну и, конечно же, любому мужчине будет сложно уйти от заботливой и любящей спутницы. Все мы хотим чувствовать взаимопонимание и уважение. Если не забывать об этих двух вещах, то и вам будут отвечать тем же.

От красивой

Мужчина чаще всего любит глазами. У каждого мужчины, конечно, свой вкус, но не об этом речь. Не забывайте о самых обычных вещах. При мужчине всегда нужно выглядеть опрятной и ухоженной. Даже если вы просто ходите по дому и занимаетесь обычными домашними делами.
Ну и никто не отменял некоего «космического» притяжения, которое возникает между женщиной и мужчиной вопреки всему. Поэтому любовь может прийти к вам внезапно, но поддерживать ее нужно постоянно. Отношения — это работа двоих людей и нужно помнить об этом постоянно. Если работать над отношениями, то у вас в семье всегда будет царить гармония и любовь.
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