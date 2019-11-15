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Любовь

Виртуальная любовь: ищем пару на сайтах знакомств 

WomanHit.ru 8 часов назад
Как найти любовь на сайтах знакомств
Фото: WomanHit.ru
Насколько реально найти свое счастье в Сети?
Как бы ни убеждали нас психологи, что одиночество иногда полезно и его можно использовать во благо, люди стремятся найти себе пару. Не только основной инстинкт толкает на поиски партнера, но и банальное «а поговорить?», необходимость поделиться тревогами и радостями.
Тем, кто молод и активен, проще, у людей постарше уже сложился определенный образ жизни, который зачастую ограничивается пресловутым «работа–­дом», плюс некий бэкграунд неудачных отношений, определенные комплексы… Неудивительно, что сайтов интернет-­знакомств становится все больше.
Прежде чем вы решите поискать счастья во Всемирной паутине, нужно честно спросить себя, какого рода отношения вам нужны. Возможно, вам только кажется, что вы настроены серьезно, а на самом деле еще не отошли от предыдущего романа. И легкий флирт сейчас — самое оно! В таком случае подобные сайты как раз для вас.
Получить кучу комплиментов от виртуальных поклонников, поднять таким образом самооценку, даже сходить на свидание — почему нет?
Помню, лет десять назад, переживая развод, я зарегистрировалась на весьма популярном в то время сайте знакомств, аудитория которого насчитывала (если верить анкетам) тринадцать (!) миллионов человек.
Признаюсь, весело было. Столько разных историй послушала, столько кофе было выпито! Но ни к чему серьезному это не привело.
Интернет создает иллюзию богатства выбора, и только ты чувствуешь, что мужчина тебя чем-­­то не устраивает — неаккуратно ест, не знает, кто такой Кундера, пишет «жи-­ши» через «ы», — все пропало, следующий.
Хотя познакомься вы в обычной жизни — возможно, присмотрелись бы к нему получше. Но здесь конвейер, и второго шанса, то бишь свидания — зачастую не бывает. Таким образом можно перебирать картинки и не заметить, как зависнешь в Паутине на добрый десяток лет. Не верите?
Сейчас, собирая материал для этой статьи, я вновь восстановила аккаунт и нашла некоторых из тех парней, с которыми раньше переписывалась. Надо сказать, что выглядели они так же свежо, как и несколько лет назад. В Интернете люди не стареют…
О том, что фото могут быть обманчивы, вы и сами, наверное, догадываетесь. Я говорю не про волшебную силу фотошопа, а про то, что некоторые беспардонные личности выкладывают снимки своей комсомольской юности или вообще не свои, а Брэда Питта например, или какого-нибудь знойного Хорхе с иностранного сайта знакомств.
Такие люди понимают, что, как только они выйдут в реальный мир, иллюзия разрушится, и не спешат это делать.
Так что если ваш поклонник предпочитает долгую переписку живому общению — это повод насторожиться.
Возможно, он просто стареющий примерный семьянин, который таким образом сублимирует свои желания, или несовершеннолетний подросток, который «залипает» на красоток.
А возможно, под симпатичной маской скрывается мошенник, который посягает не столько на ваши прелести, сколько на содержимое кошелька.
Соблюдайте осторожность. Даже если вам очень понравился новый знакомый, вы мило пообщались по видеосвязи, а потом и встретились, не спешите переводить ему деньги, если вдруг у него «заблокировали карту, а больной маме срочно понадобились лекарства».