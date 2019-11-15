Как почувствовать, что на вас кто-то смотрит

Скептикам может показаться, что это невозможно. На самом же деле почти любой феномен имеет научное объяснение. "Рамблер" разобрался, можно ли почувствовать на себе взгляд постороннего человека. У человека и, возможно, китов, в отличие от других животных, развиты две сигнальные системы. На некоторые сигналы мозг реагирует "в обход" сознания — некоторая информация квалифицируется как несущественная, если бы через человеческое сознание проходили абсолютно все сигналы, поступающие из окружающей среды, легко можно было бы сойти с ума.

Тем не менее все эти данные не остаются незамеченными, и если что-то будет выбиваться из общего потока, мозг обязательно отреагирует и "включит" сигнал тревоги. Например, человек обернется и увидит, что на него кто-то пристально смотрит. Объясняется это просто. Мозг человека реагирует на малейшие изменения. Ни у кого из людей нет глаз, вращающихся во все стороны, как у хамелеона, однако благодаря периферическому зрению можно заметить микродвижения — подвижный объект на фоне неподвижных. Мозг мгновенно обрабатывает сигнал, человек оборачивается, однако ему самому может казаться, что он это сделал случайно.

Развить такую способность несложно, достаточно прислушиваться к ощущениям и не списывать внезапно появившееся ощущение тревоги на собственную мнительность.