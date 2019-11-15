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Семь советов, которые помогут сорвать куш в лотерею 

express-novosti.ru 2 часа назад
Как сорвать куш в лотерею
Фото: Express-novosti.ru
Каждый человек мечтал когда-нибудь выиграть в лотерею. Некоторым это удавалось, только вот выигрыш был не таким большим как хотелось бы. ИА «Экспресс-Новости» выяснило, что есть семь советов, следование которым позволить вам сорвать куш.

Постоянно верить в удачу и покупать билеты

Удача не любит сомневающихся людей. Если вы решили в ближайшее время разбогатеть путем выигрыша, то не изменяйте себе и покупайте периодически лотерейные билеты, а главное — не сомневайтесь в своем везении.

Не тратьте выигранные деньги

Многие люди после того, как получили небольшой выигрыш, стремятся сразу его потратить, например, на покупку нового билета в надежде, что сейчас повезет по-крупному. Некоторые принимают решение отметить удачу и потратить деньги на свои мечты. Но так делать не стоит. Обязательно получите выигрыш, желательно одной купюрой, сверните ее и положите в кошелек, как талисман.

Сверяйтесь с мнением астрологов

Есть разные периоды зависимости от расположения звезд, в какие-то дни не стоит тратить свои деньги и силы, выигрыша все равно не получите, а есть очень удачное время для определенных знаков зодиака, когда можно рассчитывать на улучшение финансового положения. Сверяйтесь с прогнозами, например, наш сайт периодически их публикует.

Всегда покупайте билеты в хорошем расположении духа

Если вы устали на работе, у вас плохое настроение или вы приболели, то стоит от покупки воздержаться, все равно ничего хорошего из этого не выйдет.

Не жадничайте, помогайте нуждающимся

Деньги приходят к тому, кто не жалеет от их отдать. По возможности помогайте бедным, давайте милостыню или отправляйте средства в благотворительные фонды. Помните: закон бумеранга еще никто не отменял.

Не расписывайте мысленно, куда потратите выигрыш

Чтобы не сглазить и не спугнуть удачу, не стройте планов, куда вы потратите деньги с выигрыша. Этот совет дают победители многих лотерей, по статистике победа приходит неожиданно.

Покупайте билет правильно

Есть внегласное правило: чтобы расположить к себе госпожу фортуну, нужно при покупке билета вытягивать его из общей стопки правой рукой на себя, при этом благодарить судьбу за все то, что у вас уже есть.
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