«Стала стриптизершей, чтобы отдать долги бывшего»

Бывшие парни оставили девушек с долгами, без волос и с ребенком

Расходиться всегда непросто. Эти британки испили горечь расставания до дна. Одной из девушек пришлось работать стриптизершей, чтобы вернуть огромный долг бывшего, вторая стала матерью-одиночкой, а третья чуть не осталась лысой из-за преданной любви к парню, который этого не оценил. Каждая история пропитана разочарованием и болью, но эти дамы делятся своим опытом, чтобы подобная горькая участь не постигла других. Остаться с разбитым сердцем очень больно, но еще хуже, когда к душевным страданиям прибавляются материальные проблемы. Странно, но в преддверии новогодних праздников количество разводов вырастает вдвое. Зачастую после расставания женщины остаются с нежелательными «подарками» от своих бывших.

Стала стриптизершей, чтобы отдать долги экс-бойфренда

38-летняя блогерша Биба Линчхоун (Biba Lynchehaun) из Ланкашира замужем и воспитывает двоих детей. Но было время, когда ее жизнь чуть не пошла под откос из-за печального опыта отношений в юности.

Ей было 19, а ее парню 26. Девушка была без ума от возлюбленного и думала, что они всегда будут вместе. Через год романа бойфренд предложил Бибе жить вместе, и та без колебаний согласилась. Молодые люди оборудовали свое гнездышко современной техникой, дорогой мебелью и даже купили джип. Одни услуги ландшафтного дизайнера обошлись им в 500 фунтов (около 41 500 рублей). Все это оплачивалось кредитной картой влюбленной мисс Линчхоун.

Через 8 месяцев совместной жизни девушка узнала, что любимый ей изменяет, и выставила его за порог. Только после его ухода она узнала, что все потраченные деньги были сняты с ее карточек. Биба пыталась рассчитаться с долгами, но зарплаты бортпроводницы на это не хватало. Судебные приставы обивали порог ее дома, но бывший наотрез отказался помогать. Общий долг составил 38 000 фунтов (около 3,2 миллиона рублей).

В отчаянии британка записалась на курсы стриптиза. На тот момент это был единственный способ заработать достаточно денег для возврата банкам. Девушке пришлось танцевать в стрипклубах шесть лет, чтобы рассчитаться с кредитами.

Сейчас Биба не сожалеет о прошлом. Это стало для нее хорошим уроком: нельзя верить людям на слово, когда речь идет о деньгах.

Мать-одиночка после двух месяцев интрижки

33-летняя Мэнди Фишер (Mandy Fisher) из Ковентри — мать-одиночка. Она воспитывает двухлетнего сына Ральфа, которого родила от безответственного бойфренда.

Когда девушке было 20, она меняла парней как перчатки. С одним из друзей-тусовщиков у нее завязались романтические отношения. Молодые люди начали встречаться в марте 2017 года, но любви так и не случилось, поэтому в мае они разошлись.

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Через три месяца Мэнди поняла, что беременна. Девушка была в шоке и не знала, что делать дальше. Когда она сообщила новость бывшему бойфренду, тот просто сказал, что это его не касается. Мисс Фишер приняла решение рожать и воспитывать ребенка самостоятельно. Беременность протекала тяжело, но сейчас сын для нее — самая большая радость. Ральф не общается с отцом, и мать старается, чтобы малыш рос здоровым и счастливым в этом огромном мире.

Осталась без любимого и без волос

25-летняя Оливия Морган (Olivia Morgan) из Кента живет в гражданском браке и воспитывает 11-месячного сына. В юности она тоже пережила несчастливую историю любви с печальными последствиями.

Когда девушке было 18, она начала встречаться с парнем, который был без ума от певицы Фрэнки Бридж из группы The Saturdays. Он показывал Оливии фотографии звезды с короткой стрижкой и говорил, как бы замечательно его любимая смотрелась с такой прической. На тот момент у мисс Морган были роскошные длинные волосы.

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Через несколько месяцев уговаривания и психологического давления девушка согласилась отрезать длинные локоны ради возлюбленного. У парикмахера долго не поднималась рука остричь красивые волосы, но Оливия настояла. Новая стрижка обошлась ей в 100 фунтов (около 8300 рублей).

Мисс Морган сразу отправила фотки в новом образе своему бойфренду. Она с нетерпением ожидала восхищения, но в ответ получила холод и разочарование. Молодые люди расстались, а Оливия еще долгое время не могла отрастить волосы и вновь обрести уверенность в себе. Девушка названивала парню, ходила к нему домой, чтобы поговорить, но бывший ее просто игнорировал.

Красотке удалось вновь отрастить роскошные волосы, но на это ушло шесть лет. В декабре 2019 года Оливия с гражданским мужем собираются сыграть свадьбу, и девушка уверена, что эта история любви будет самой счастливой в ее жизни.

Боль расставания утихает со временем, но разочарование, которое оставляют после себя бывшие, загладить непросто. Каждая из этих девушек вынесла для себя бесценный урок из неудачных отношений, поэтому точно знает, что такое настоящая любовь, и чего стоит искреннее доверие к партнеру.