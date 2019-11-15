Что должны успеть знаки зодиака до Нового года

Несмотря на то, что природа, похоже, против зимы и Нового года, время все еще «за». До 2020 года осталось меньше двух месяцев, а значит, пора ускориться в выполнении оставшихся дел. А если вы забыли, что именно должны сделать до Нового год, вам подскажут знаки зодиака.

Овен

Овен весь 2019 год в поте лица бегала, да всем, кому надо и не надо помогала. Помочь коллеге отбить парня у подруги — сделано, подсадить босса — готово, испортить день рождения своей конкурентки — перевыполнено. Браво, Овен, теперь можно взять бокал размером с бутылку, налить туда чего-то очень крепкого и расслабиться.

Телец

Тельцы целый год работали без задних копыт, что им в парикмахерской стали ставить прогулы, а близ висящие с Тельцом зеркала — трескаться. Пора милашкам заглянуть в салон красоты и провести там недельку, а то и две.

Близнецы

Каждый понедельник Близнецы клянутся не засиживаться на работе, ложиться спать в полночь, начать бегать по утрам и, наконец-то, перестать подливать кофе в ром (или ром в кофе). Но понедельник, как мы помним, день очень тяжелый. И как тут выжить без бодрящего кофе и сериалов по ночам? До конца года больше месяца, чтобы, хотя бы, постичь тайм-менеджмент.

Рак

Статус «самый добрая, милая, любящая и идеальная женщина на планете» уже давно ваш, Раки. Успокойтесь! Теперь позвольте другим людям проявить к вам любовь.

Львица

Под львиную дудку обычно пляшут все, хором восхваляя ее божественный лик. Только вот Львицам уже пора определиться, что в их личной секте им друг, а кто — враг. А то, глядишь, быстрее Львице в вино яд добавят, нежели она кому-то в сахар.

Дева

Неожиданно, но красоткам нужно здесь и сейчас сломать свой мозг. Нет, не для того, чтобы почувствовать себя на место своих близких, а чтобы посмотреть на этот мир под другим углом.

Весы

Весам нужно сменить маску маленькой и миленькой овечки на серого волка. Ваши внутренние черти уже давно просятся наружу, пора выгулять их. Хотя бы до Нового года. Так, глядишь, и личная жизнь наладится, работа сменится, а все друзья вернут долги, да еще и с процентами, ага.

Скорпион

Верится с трудом, но в этом году Скорпионы неожиданно для себя и всех окружающих потеряли чувство собственного достоинства, да еще и литры яда не помнят, где оставили. Красотки, до Нового года вам стоит избавиться от всего ненужного в жизни, начиная от вещей, заканчивая людьми.

Стрелец

Стрельцы в 2019 году докатились до адекватного режима, здоровой пиши, спорта и (только не это) русского кино. Возможно, что красотками овладел дух неупокоенного зожника, но это неточно. Стрельцы, выгоняйте эти глупости из себя всеми правдами, неправдами, эксцентричными друзьями и алкоголем. Так ведь за листом капустного салата и жизнь пройдет.

Козерог

Козерожкам пора вспомнить, что помимо работы есть и другие важные вещи, например, малолетние дети, некормленый котик и муж, что беспомощней детей. Обратите на них внимание хотя бы перед Новым годом. А то не видать вам помощи в нарезке салатов и шубы в подарок.

Водолей

Мыслями Водолеи уже в 31 декабря, глушат шампанское из бутылки, поют в караоке и отказываются уезжать из клуба. Мы, конечно, поддерживаем Водолея, но эти полтора месяца нужно как-то доработать, поэтому не забывайте отдыхать и в реальности, а чтобы не потерять работу и остатки адекватности, составьте план из дел на следующий месяц.

Рыбы

Рыбам нужно взять под контроль свои руки, которые тратят слишком много денег, и рот, который высказывает свое мнение даже неприлично одетым незнакомкам. В Новый год можете сорить и деньгами, и словами, а пока — эмоциональный и финансовый пост.