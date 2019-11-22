Как одежда выдает ваш характер

Согласно известной народной поговорки, человека встречают по одежке, а провожают уже по уму. Поэтому по манере одеваться можно многое узнать о собеседнике.

Одежда является визитной карточкой человека. Она расскажет об интересах и увлечениях, характере и личностных пристрастиях. Необязательно носить вещи дорогих брендов, а главное, умело сочетать их.

Кто предпочитает деловой стиль?

Люди, которые выбирают деловой стиль одежды, как правило, интеллектуалы. Неброские и аккуратные вещи предают им уверенности. Они особо не следят за модными течениями. Такие люди долго думают, прежде чем принять какое-то решение. На вопросы других они не сразу отвечают, а выдерживают паузу.

Растопить сердце такого человека очень сложно. Оно остается холодным даже в самых жарких моментах. Откровенничать такой человек будет далеко не с каждым. Он считает, что окружающие просто не способны понять его мысли и поступки. Поэтому деловые люди чаще всего являются одиночками. Для них на первом месте в жизни работа. Чувства и эмоции они скрывают от посторонних глаз.

Куда же без классики?

Если все ваши образы выдержаны в едином стиле, вы носите дорогие аксессуары и золотые украшения, днем надеваете деловой костюм в офис, а вечером строгое платье — вы практичный человек, который не склонный растрачивать время по пустякам. Такие люди особо чтят традиции и придерживаются правил этикета. Они вкладывают все свои силы в выполнение важных дел, стремятся к гармонии и спокойствию в жизни.

С посторонними людьми человек, любящий классику, будет держаться на расстоянии и никогда не станет выяснять отношения. Он привык играть по правилам, принятым в обществе, в которых отлично разбирается и заставляет их работать на себя. Данный индивид прекрасно знает язык жестов и четко понимает, когда официальное общение переходит в флирт. Наличную территорию он допустит только избранных.

Спортивный стиль выбирают не только подростки

Люди, предпочитающие данные стиль, активны и энергичны. Они могут в течение дня успеть побывать в нескольких точках в разных концах города. Для этого им нужна удобная одежда и обувь.

Работая в офисе, такие люди будут первыми агитировать сделать паузу и немного подвигаться. Они не привыкли долго засиживаться на одном месте и в любую минуту могут пуститься в пляс. Эта черта на первый взгляд может показаться признаком легкомысленности. В действительности, в душе каждого человека живет ребенок, который хочет ярких впечатлений и новых эмоций.

Люди, одевающие спортивную одежду, стремятся всегда и во всем быть первыми. Ими руководит дух соперничества. Они смелые, сильные и целеустремленные. Гламурный стиль для них недостаточно непосредственный, экстравагантный — чересчур броский.

Удобный casual

Люди, предпочитающие данный стиль одежды, не любят ходить по магазинам, на дорогие вещи им жалко тратить денег. Они ценят удобство и функциональность, жертвовать комфортом ради красоты никогда не станут. Украшения данные индивиды не любят. Надевают их только когда они что-то означают.

В толпе такие люди особо не выделяются. Их внешний вид простой и неброский. Каждая деталь образа отличается практичностью. В душе эти индивиды настоящие бунтари, но в демонстративной форме они не проявляют этого. У них хватает внутренней силы, чтобы отвергать все общепринятые условности и жить в свое удовольствие.

Экстравагантность в моде

Проявляться она может в чем угодно: от ультрасовременной одежды от модных дизайнеров до странных готических образов. Экстравагантные люди используют и оригинальные украшения, которые любят заказывать индивидуально.

Стиль для подобных индивидов является увлекательной игрой, которая подчеркивает их характер и удовлетворяет желание выделятся из толпы. Обычно такие люди высокомерные и дерзкие. Они ведут себя странно. Бывают чересчур заносчивыми и тщеславными. Им редко удается реализовать свои желания и стать знаменитыми.