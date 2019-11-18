Как магазины обманывают на распродажах

На самом деле в периоды распродаж больше всего получают магазины, а не покупатели, которые уверены, что они выигрывают от своих покупок.

Во время больших скидок в магазины идут и те, кто не страдает шопоголизмом. В этот момент здравый рассудок у человека отключается, и он начинает скупать все подряд. На самом деле, у магазинов есть свои уловки, которые заставляют покупать больше. "Рамблер" рассказывает о них.

Завышение цены

Многие магазины в период скидок завышают цену, чтобы потом немного скинуть. Более-менее добросовестные компании продают товары по той же цене, которая была ранее. Некоторые завышают и