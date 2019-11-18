«Нужно больше восхищаться друг другом»: психолог — о том, как избежать конфликтов в семье

Чем больше партнёры восхищаются друг другом, тем меньше поводов для конфликтов в семье. Об этом рассказала медицинский психолог Наталья Крылова в эфире программы "Говорит Калининград" на радио "Комсомольская правда" в понедельник, 18 ноября.

"Мне кажется, если бы восхищения было бы больше, то и конфликтов семьях было бы меньше",

— сказала Крылова.

Специалист добавила, что идеализация второй половинки сходит на нет из-за бытовых проблем, с которыми сталкивается пара.

"В семье, где люди живут продолжительное время, появляются различные трудности, которые приходится решать. И мы забываем восхищаться друг другом. Как правило, в конфетно-букетный период у нас зрачок расширен, мы идеализируем друг друга, а потом это ощущение как бы затирается",

— отметила эксперт.

Крылова напомнила, какие потребности реализуют люди в отношениях.

"Помимо восхищения, это потребность в нежности, половые отношения, общение, совместный отдых, финансовая поддержка, привлекательность супруга (или супруги), искренность и открытость, работа по дому и посвящённость семье",

— добавила психолог.

Медик подчеркнула — у каждого человека своё видение того, что для него важнее в отношениях, свои базовые потребности.