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«Нужно больше восхищаться друг другом»: психолог — о том, как избежать конфликтов в семье 

Клопс.Ru 3 часа назад
Психолог — о том, как избежать конфликтов в семье
Фото: depositphotos.com
Чем больше партнёры восхищаются друг другом, тем меньше поводов для конфликтов в семье. Об этом рассказала медицинский психолог Наталья Крылова в эфире программы "Говорит Калининград" на радио "Комсомольская правда" в понедельник, 18 ноября.
"Мне кажется, если бы восхищения было бы больше, то и конфликтов семьях было бы меньше",
— сказала Крылова.
Специалист добавила, что идеализация второй половинки сходит на нет из-за бытовых проблем, с которыми сталкивается пара.
"В семье, где люди живут продолжительное время, появляются различные трудности, которые приходится решать. И мы забываем восхищаться друг другом. Как правило, в конфетно-букетный период у нас зрачок расширен, мы идеализируем друг друга, а потом это ощущение как бы затирается",
— отметила эксперт.
Крылова напомнила, какие потребности реализуют люди в отношениях.
"Помимо восхищения, это потребность в нежности, половые отношения, общение, совместный отдых, финансовая поддержка, привлекательность супруга (или супруги), искренность и открытость, работа по дому и посвящённость семье",
— добавила психолог.
Медик подчеркнула — у каждого человека своё видение того, что для него важнее в отношениях, свои базовые потребности.
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Теги:
Психология , Наталья Крылова , Комсомольская правда
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