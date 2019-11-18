Любовница жестоко отомстила женатому мужчине

Как выяснили корреспонденты ИА "Экспресс-Новости", эта история приключилась в жизни Марины Будановой пять лет назад. В то время она еще была замужем, и в их семье только-только появился маленький сынок. Супруг Марины, Паша, был мужчиной состоятельным и интересным. Красотки разных мастей постоянно вились вокруг него — он работал управляющим одного известного столичного ресторана и любил быть в центре внимания. Однако никто, кроме жены, ему не был нужен. По крайней мере, так казалось наивной молоденькой Марине. Как же она ошибалась!

С рождением ребенка у молодой женщины, привыкшей ходить по салонам красоты и подругам, жизнь изменилась кардинально. Она понимала, что теряет себя в куче грязных подгузников, стала дерганой и нервной. Тогда заботливый супруг предложил обзавестись домработницей — мол, ребенком она заниматься не будет, но все заботы по хозяйству возьмет на себя. Марина с радостью согласилась, не зная, чем обернется для нее такое решение.

Муж сообщил, что у него уже есть на примете замечательная женщина, у которой достаточно рекомендаций от его друзей и опыта. Буквально через пару дней на пороге их квартиры возникла симпатичная блондинка. Марину немного смутил юный возраст будущей домработницы, но Паша уверил — девушка прекрасно справится со своими обязанностями. Молодая мать легко согласилась — быт ее слишком утомил, и она хотела как можно быстрее решить эту проблему.

Вскоре Ирина, так звали новую помощницу по хозяйству, приступила к своим обязанностям. Действительно, к ее работе ни у кого из супругов претензий не было. В доме порядок, сама Ира — приятная и ненавязчивая. Марина смогла немного расслабиться и выдохнуть, свободного времени у нее теперь появилось достаточно.

В один из дней молодая мама, как обычно с утра, начала готовить малышу молочную смесь. Младенец порядком проголодался и настойчиво требовал еды. Марина торопилась скорее успокоить малыша, привычным движением насыпая порошок из знакомой банки в бутылочку. Она разбавила смесь водой, потрясла и уже готова была поднести соску ко рту сына, как вдруг увидела на дне странный осадок. Раньше она никогда такого не наблюдала — смесь всегда растворялась без остатка. Когда женщина попыталась получше взболтать молоко, то обнаружила, что на поверхности смеси появился толстый слой пены.

Внимательная Марина насторожилась и понюхала готовый напиток — от него исходил нестерпимый химический запах стирального порошка. Женщина очень удивилась и поняла, что эту смесь ребенку давать нельзя. Она дала голодному малышу грудь, в которой вечно не хватала молока, и решила отнести банку со смесью обратно в магазин. Марина решила, что продукт испортился или ей продали какую-то подделку.

Сотрудники магазина были удивлены подобными претензиями, но забрали злополучную банку на экспертизу. Когда результаты исследований пришли, в шоке были все — в смеси нашли огромное количество стирального порошка. Но как он туда попал?

Марина долго думала — из друзей к ним домой последние 2 недели никто не приходил, муж вечно на работе, так кто же мог подсыпать порошок в смесь грудного ребенка? Внезапная догадка поразила женщину — неужели это Ирина? Но что толкнуло ее на такой дикий поступок? Вечером Марина устроила домработнице допрос с пристрастием, но, конечно, Ира от всего отмахивалась, делая круглые глаза. Марина сделала вид, что поверила ей, а сама, когда домработница на секунду отвернулась, схватила ее телефон. Что-то подсказывало женщине, что именно там она найдет ключ к разгадке.

Ирина в гневе накинулась на Марину, но та ловко увернулась и заперлась в ванной комнате с чужим смартфоном. Чуть покопавшись в устройстве, она увидела переписку домработницы с Пашей. Буквально несколько секунд женщина читала сообщения, после чего бессильно осела на пол и разрыдалась. Сомнений не было: Ирина — давняя любовница Паши.

Когда разгневанная женщина приперла помощницу по хозяйству к стенке, та созналась во всем и рассказала, что давно любит Пашу. Она надеялась, что ребенок выпьет ядовитую смесь, отравится, а ненавистная соперница отправится в тюрьму. «Только теперь в тюрьму отправишься ты!» — прошипела Марина и ударила Иру по лицу.

Сегодня Ирина до сих пор отбывает срок. Марина и Паша развелись. Экс-муж был шокирован поступком любовницы и долго просил у супруги прощения, но безуспешно. Марина воспитывает сына одна и, наверное, больше никогда не наймет домработницу.