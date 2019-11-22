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А на десерт — сладкая ложь. Как понять, что человек обманывает? 

Yellmed 27 минут назад
Как понять, что человек обманывает
Фото: Yellmed
В современном мире распознать ложь можно с помощью специальной техники — детекторов лжи. Только стоить такая проверка будет немалых денег. Попробуем сами провести «тест» на выявление обманщиков.
Психологи советуют отличать ложь, обман и неправду. Первые два понятия очень схожи между собой. Когда человек хочет что-то скрыть, он лжет. Когда придумывает несуществующие истории — обманывает.
Неправда звучит безобиднее, ведь зачастую это просто недостоверная информация или неверное предположение.
Наглых врунов выдает определенная мимика. Когда человек говорит неправду, он пытается сохранить серьезное лицо. Каменное выражение лица и пристальный взгляд могут быть признаком того, что собеседник пытается врать. Бывает и наоборот — человек испытывает неловкость во время своего вранья и постоянно отводит глаза в сторону.
Лжецы говорят медленно, с частыми паузами, тщательно подбирают слова. На конкретный вопрос они отвечают долго, используя ненужные подробности.
Лживый человек может быть и чересчур эмоциональным.
Психологи выяснили: в случае обмана у людей нередко повышается голос, а речь становится быстрой и несвязной.
Обманщиков легко распознать по жестам. Собеседник не знает куда деть руки, трогает себя за лицо, чаще за подбородок и губы, либо прикрывает рот.
Поза «руки в брюки» — еще один повод задуматься о том, правду ли нам говорит человек. О лживости собеседника могут свидетельствовать даже такие привычные позы, как скрещивание рук на груди, либо «нога за ногу» в положении стоя. Некоторые, уходя от правдивого ответа, меняют направление корпуса тела, как будто пытаются уйти.
Понаблюдайте за человеком и выясните, в какой момент разговора он сменил позу. Возможно, кто-то уже начал переходить границы правды.
Ранее Yellmed рассказывал, почему нас раздражает собственный голос в записи.
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Теги:
Психология
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