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Почему женщины любят спать с одеялом между ног 

Рамблер 5 часов назад
Почему женщины спят с одеялом между ног
Фото: depositphotos.com
Человеческий сон — это особый механизм, выдающий особенности человека, его привычки и характер. Большинство женщин предпочитают спать с одеялом между ног, даже не задумываясь об этом. Психологи отмечают: данное действие происходит машинально, но оно сопряженно с особым физиологическим строением и психологическим состоянием женщин. "Рамблер" выяснил, с чем связано появление такой привычки у женщин.

Материнский инстинкт

С самого рождения у любой женщины развивается чувство ответственности и заботы о своем ребенке. Такой психологической особенностью обладают только представительницы женского пола. Женщина контролировала присутствие ребенка, чувствуя его тактильно, и спокойно погружалась в сон. Руководствуясь теми же инстинктами, женщины спят с одеялом между ног, чтобы ощущать внутреннее спокойствие и комфорт.

Разделенная любовь

Еще одним психологическим объяснением этой привычки является желание женщины чувствовать рядом с собой мужчину. Подсознательно, обнимая одеяло, представительницы прекрасного пола ищут защиту и заботу, ощущая присутствие молодого человека. Например, если женщина спит в одной кровати с мужчиной, велика вероятность того, что она закинет на него ногу, чтобы тактильно чувствовать своего партнера.

Строение женского таза

Перейдем к физиологическим особенностям строения женского тела. Эта поза объясняется уникальность женского таза. Он устроен таким образом, что бедра женщин не соприкасаются друг с другом, и при лежании на боку это дает сильную нагрузку на позвоночник. Так же одеяло спасает от "острых" коленок и косточек на лодыжках, давящих друг на друга во время сна.

Регулятор температуры

При соприкосновении женских ног температура тела увеличивается, что приводит к выделению пота и общему дискомфорту. Чтобы избежать этих неприятных ощущений, одеяло служит прослойкой, при которой ноги не соприкасаются между собой и не происходит нагрева.
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Женский форум53 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Психология
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