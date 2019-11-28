Как понять, что вы выбрали не свою профессию

Возможно, вы об этом даже не задумывались, но люди работают не только ради денег. Многие любят то, чем они занимаются. Им действительно нравится сводить баланс, делать отчеты, писать тексты, обучать других. Когда люди получают удовольствие от своей деятельности, они на своем месте — там они добиваются успехов и растут в плане карьеры.

Понять, что вы занимаетесь не своим делом, достаточно просто. Вы не получаете удовлетворения от того, что делаете в рабочее время. Работа для вас сравнима с каторгой, где вы отбываете срок с 9 до 18 или с 10 до 19 ежедневно. По воскресеньям вечером у вас стабильно плохое настроение и небольшой стресс, потому что завтра ОПЯТЬ на работу. Вы не развиваетесь, не растете. Вы просто отсиживаете с тем или иным успехом рабочее время в ожидании, когда все закончится.

Из этой ситуации, как из любой другой, есть два выхода. Вы можете принять ситуацию и продолжить работать там, где вы работаете сейчас. А можете изменить свою жизнь и заняться тем, что вам действительно близко. Задайте себе несколько вопросов: что вы получаете благодаря своей работе? Это может быть финансовая стабильность, карьерные достижения, положение, медицинская страховка. Возьмите лист бумаги и разделите его на 2 части: в одной напишите плюсы своей профессиональной деятельности, в другой — минусы. Это позволит вам проанализировать ситуацию и понять, продолжать ли заниматься тем, чем вы занимаетесь. Если овчинка выделки не стоит: доход сравнительно небольшой, а карьерных достижений немного, возможно, пора задуматься о смене трудовой деятельности на ту, что вам будет нравиться больше.

Несколько советов, как упростить поиск подходящего занятия, которое должно не только приносить вам доход, но и удовольствие от того, чем вы занимаетесь:

— Ответьте на вопрос: «Какой вы видите свою жизнь в ближайшем будущем?». Наверняка, у вас уже накоплен определенный опыт — база, отталкиваясь от которой можно изменить свою жизнь в лучшую сторону. База — это уровень образования, опыт работы, увлечения, знакомства.

— Опросите знакомых, возможно, в компаниях, где они работают, есть свободные вакансии, которые вас могут заинтересовать. Не стесняйтесь воспользоваться возможностями, которые дает вам знакомство с другими людьми.

— Особое внимание уделите пункту «увлечения», ведь наибольших успехов можно добиться именно в том, что вам нравится. И если в вопросе выбора сферы деятельности исходить из того, к чему лежит душа, можно достаточно быстро нащупать свой собственный путь развития. Это может быть все что угодно — от выпечки тортов и пирожков до плетения бисером и создания украшений.

— Совершенно не обязательно зацикливаться на том, чтобы работать в офисе. Всегда можно найти альтернативу — например, работа на фрилансе или репетиторство. Если у вас в арсенале имеются навыки перевода текстов, написания материалов, фотошопа, графического дизайна и пр., вы можете работать удаленно, предварительно зарегистрировавшись в качестве «самозанятого гражданина».

— Еще один вариант — открытие малого предприятия. Неплохая идея, если вы можете что-то производить самостоятельно или имеете неплохие организаторские способности. Если финансовые возможности позволяют, можно открыть даже небольшой салон красоты или маникюрный салон — это та сфера деятельности, которая будет пользоваться неизменной популярностью: уход за собой — тема всегда актуальная.

— Если вы не чувствуете себя в чем-то профессионалом, никогда не поздно отправиться на курсы повышения квалификации. Окончив курсы, вы почувствуете себя уверенней, получите соответствующий диплом о дополнительном образовании, который может пригодиться в дальнейшем при устройстве на работу или организации собственного бизнеса.

Если, взвесив все за и против, вы понимаете, что ни в какой другой сфере вы такого успеха (заработка) не добьетесь, тогда нужно принять нелюбимую работу как неизбежность. Заодно перестать изводить себя упреками, продолжать ходить на работу и найти себе увлечение по душе, которое поможет вам переключаться, находить удовольствие в жизни и понимать, ради чего вы все это терпите.