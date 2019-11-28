Привычки, выдающие выросшего в бедности человека

В данной статье Вы узнаете о 8 привычках, которые отличают людей, выросших в бедности, от людей, которые никогда ни в чем не нуждались.

1. Они склонны к риску

Люди, которые росли в бедности, чаще рискуют и поддаются азарту по той простой причине, что им нечего терять. Иногда таким способом им удается увеличить свой капитал.

2. Им жалко расходовать деньги на самих себя

Выросшие в нужде люди с большим сожалением покупают себе даже вещи первой необходимости, такие как еда, например. Зачастую они с чувством своей беспомощности просто уходят из магазина ни с чем, поскольку в их голове закреплена фраза "Слишком дорого".

Несмотря на это, подарки своим друзьям и близким они выбирают с охотой и денег на них не жалеют. Они готовы потратить сколько угодно средств, лишь бы подарок был презентабельным, и за него не было стыдно.

3. Они платят кредит в последний день и боятся подключать автоплатеж

Несмотря на то, что многие люди умеют подключать автоматический платеж, эта процедура нагоняет на них сильный стресс и страх. Но они переживают по поводу того, что вдруг деньги на выплату кредита срочно понадобятся для чего-то более важного, а их не окажется под рукой. Поэтому внести очередной платеж чуть позже крайнего срока для них самый приемлемый вариант.

4. Покупают то, в чем нет острой необходимости

Такие люди приобретают айфоны, дорогие часы и прочие дорогостоящие вещи для того, чтобы быть как все. Ради презентабельности и статусности они берут кредиты и влезают в долги, несмотря на то, что во всех этих вещах нет никакой необходимости.

5. Ненавидят здоровую экономию и склонны к переплатам

Человек, росший в бедности, ненавидит планировать свои расходы, поскольку его родители всю жизнь подсчитывали бюджет вплоть до копейки. Поэтому ради комфорта они готовы проехать километр на такси, нежели на автобусе, но дешевле. Мысль о том, что нужно экономить, заставляет их нервничать и переживать.

6. Стремятся отказываться от бесплатных вещей

Не важно, будет ли это обед за счет коллеги или корпоративный абонемент в спортзал, эти люди будут очень сильно стыдиться и принимать подарки с ужасным стеснением. Они предпочтут самостоятельно заплатить за что-либо, так как не привыкли к "халяве".

7. Тратят деньги сразу после их получения

Наглядный пример подобного поведения — выигрыш в лотерею. Случается так, что человек из необеспеченной семьи выигрывает огромную сумму денег и тут же ее спускает, условно, на ветер. Происходит так потому, что эти люди не планируют свой бюджет и боятся, что деньги вдруг исчезнут, а они останутся ни с чем.

8. Стараются съедать всю еду и боятся ее выбрасывать

Выросшие в небогатых семьях люди, не выбрасывают еду, а съедают ее, чтобы она не испортилась. Ведь с детства они не питались дорого и супер качественно. Они с ужасом смотрят на людей, которые выбрасывают почти испортившиеся овощи или полупустые пакеты с хлебом.