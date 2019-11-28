Почему мужчины женятся на других

Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других

Желание выйти замуж — иногда любой ценой — культивируется в головах девочек чуть ли не с ясельного возраста. Лишь немногие взрослые женщины открыто и искренне признаются, что брак их не интересует вовсе. Остальные периодически задаются вопросом: почему он на мне не женится, а если женится, то когда? Мужская логика иногда совсем не поддается анализу, но ряд закономерностей в вопросах матримониального поведения все же можно выделить.

9 причин, по которым мужчина может не желать отправляться под венец.

1. Ему кажется, что вам и так хорошо

Мужчины — существа довольно простые. Некоторым из них искренне кажется, что не стоит трогать то, что и само по себе прекрасно работает. Вот вы — живете вместе, спите в одной постели. Даже ребенок, возможно, уже есть. Женщина ничего не просит, деньги зарабатывает и хозяйство ведет. Зачем тут еще какой-то поход в ЗАГС? Если такой расклад вас не устраивает, нужно сказать об этом напрямую — давно известно, что намеки мужчины понимают очень плохо.

2. Вы слишком энергично строите планы на ближайшие сто лет рядом с ним

Парадоксальность мужского мышления в том, что ничего не говорить о желании выйти за него замуж нельзя, но нельзя и постоянно напоминать ему об этом. Ощущение натянутого поводка и клетки, из которой не сбежать — с ними ни у кого в здравом уме не возникнет желания добровольно жениться.

3. Он пока не готов

Да, вот так все просто. Будь рядом с мужчиной трижды умница и десять раз красавица — если он просто не готов жениться в принципе, он не будет этого делать. А насильные действия дадут печальный результат: еще никто не становился хорошим мужем из-под палки. Когда он будет готов? Никто не знает, включая его самого.

4. Вы не нравитесь его маме или друзьям

Вот этот брутальный дяденька может всерьез слушать свою маму: как она оценивает его избранниц? Между прочим, в каких вы отношениях с родительницей своего мужчины — вы уже знакомы? Стоит это сделать в любом случае — иногда становится настолько все понятно про характер потенциального мужа, что вопросов к нему больше не будет.

5. Его первая девушка до сих пор не замужем

Нет, он действительно любит вас — но и к ней тоже не до конца охладел. Он вроде бы строит планы с вами и говорит, что забыл о той, другой — но все равно почему-то знает о ее жизни все. Никто не знает, почему так происходит и зачем им годами держать всех в подвешенном состоянии, начиная с себя. Лучший способ узнать, что происходит — спросить в лоб. Спокойно и убедительно.

6. Кроме физической близости ему от вас ничего не нужно

Это очень жестоко, но иногда это и является единственным ответом на вопрос, почему он с вами и почему вы до сих пор не поженились. Он сделает это — тогда, когда встретит женщину, с которой можно будет не только весело проводить время в постели, но и делать все остальное. Может быть, со временем он даже поймет, что это — вы. Но это неточно.

7. Вы уже живете вместе: шансы выйти замуж падают с каждым годом

Статистика очень проста: больше половины мужчин ведут женщину под венец после 22 месяцев отношений. Через три года половина оставшихся мужчин придет к выводу, что это вообще никому не нужно, а если вы живете вместе больше 7 лет, вероятность женитьбы стремится к нулю. Разница восприятия: для женщины совместный быт является ступенькой к браку, а для мужчины — совсем наоборот.

8. «Некоторые женятся, а некоторые — так»

Он просто не понимает, зачем ему жениться в данном конкретном случае. Вы привлекательны, он — чертовски привлекателен, чего огород городить? Иногда помогает сесть и написать список, по которым ему нужно на вас жениться. Звучит почти невероятно, но порой мужчина действительно не видит ни одной причины надевать на вас кольцо, и ему стоит помочь.

9. Он не верит в вашу бескорыстность

О, эти мужские стереотипы: она со мной из-за денег, моей физической привлекательности, крутой машины и огромной квартиры. Если нечто подобное живет в его голове с подачи его мамы, или он обжегся на меркантильности предыдущих избранниц, воевать с этой ветряной мельницей очень непросто.