Один взгляд на картину выдаст всю правду о вас

Многие психологи для того, чтобы узнать человека, используют тесты на ассоциации и внимательность. Чаще всего это тест Роршаха, где человек рассказывает о том, что видит среди пятен и клякс. Однако на некоторых картинах есть довольно четкие очертания и силуэты, поэтому вам только остается выбрать одно из двух. "Рамблер" показывает картинку, которая раскроет скрытые черты вашего характера.
Открытые источники
Если вы увидели обезьяну
Если первым, что вы увидели, была обезьяна на дереве, то вы — творческая и переменчивая натура. Никто никогда не знает, что взбредет вам в голову завтра, может, вы отправитесь в кругосветное путешествие. Этот поток желаний управляет вами. Иногда спонтанные решения — это хорошо, но иногда нужно учиться стабильности. Прежде, чем принять важное решение, обдумайте его, отбросьте привычную импульсивность и дайте рациональный ответ.
Если вы увидели голову тигра
В случае, если ваш взгляд упал на голову тигра, значит, что вы — очень спокойный и рассудительный человек. Вы никогда не доверяете своему сердцу, а предпочитаете холодный расчет. Вы предпочитаете стабильность и умеете анализировать поведение окружающих. Иногда это выручает и помогает вам, но даже рациональное мышление может сильно угнетать. Позвольте себе немного отпустить ситуацию и перестать контролировать все вокруг. Так в вашей жизни будет меньше стресса и вы сможете немного расслабиться.