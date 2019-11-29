Один взгляд на картину выдаст всю правду о вас

То, что вы увидите на картине, расскажет о ваших скрытых чертах

Многие психологи для того, чтобы узнать человека, используют тесты на ассоциации и внимательность. Чаще всего это тест Роршаха, где человек рассказывает о том, что видит среди пятен и клякс. Однако на некоторых картинах есть довольно четкие очертания и силуэты, поэтому вам только остается выбрать одно из двух. "Рамблер" показывает картинку, которая раскроет скрытые черты вашего характера.

Открытые источники

Если вы увидели обезьяну

Если первым, что вы увидели, была обезьяна на дереве, то вы — творческая и переменчивая натура. Никто никогда не знает, что взбредет вам в голову завтра, может, вы отправитесь в кругосветное путешествие. Этот поток желаний управляет вами. Иногда спонтанные решения — это хорошо, но иногда нужно учиться стабильности. Прежде, чем принять важное решение, обдумайте его, отбросьте привычную импульсивность и дайте рациональный ответ.

Если вы увидели голову тигра