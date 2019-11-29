Как и на что копят знаки зодиака

Овен

Копилка для Овна, как маршрутка в час пик для интроверта или песни Ольги Бузовой — то, что может до психологической травмы довести. Овен как тратила свою зарплату в день получки, так и дальше будет на грабли наступать, даже если они ей голову напрочь снесут, то есть даже если после она сможет позволить себе на завтрак/обед/ужин только уличный снег.

Телец

Копить деньги для Тельца — вещь тяжелая, даже если в итоге она сможет получить новую сумочку от Dior или путевку туда, где ее никто не будет бесить. Поэтому подходит к накопительству красотка творчески: заначки делает исключительно в пьяном состоянии. Главное — свою квартиру с чужой не спутать. А тут сразу два зайца одним выстрелом — и билет в теплую страну без русских лиц, и новый ремонт.

Близнецы

Близняшка, возможно, и хотела бы поставить водяную кровать или построить ферму для енотов, но с деньгами у нее слишком натянутые отношения. Знаете, так бывает — в магазин зашел, сельдерей купил, сыр, вино пробил, неожиданно на тебя напало обалденное платье, сапожки, костюм, кухонный гарнитур, ой, какой симпатичный телефон, мне же еще конфеты шоколадные нужны, несколько килограмм. Куда деньги деваются? Загадка.

Рак

Откроем вам тайну: все Раки –миллионеры, только латентные. Им бы преподавать курсы по накопительству, но тогда вдруг все будут богатые — так же неинтересно. И куда же им столько денег? Конечно, на новый хитиновый панцирь, да не себе, а своим крошечным рачкам. Кстати, вам занять у Рака денег нет, даже не пытайтесь.

Львица

Чтобы принимать ванну из Chanel №5, утром размешивать кофе копи-лувак (ну это тот, что через желудок диких зверят проходит), надевать на свои лапки творчество Swarovski, нужно либо дико вкалывать, либо закалывать (желательно, миллионеров), либо на всю зарплату покупать акции, а питаться солнечной энергией или этими акциями, то есть бумажками этими, которые опять не оправдали надежд.

Дева

У Девы есть накопления на черный день, она же не дурочка всю зарплату тратить. Но, если порассуждать, когда этот день настанет? Апокалипсис в 2012 остался, а новые туфельки вон стоят, в 2019, красивые такие…

Весы

У Весов финансовая биполярка. Сначала они копят, например, на курсы по соблазнению, а потом решают, что помочь им в соблазнении могут и откровенное платье с бутылкой водки.

Скорпион

Скорпионы вечно копят на отдых. Путевка на Бали или в местный бар — неважно, главное, чтобы были весело и стыдно. Но отдыхают красотки крайне редко не из-за того, что вдруг слишком много работы, а потому что вдруг слишком много красной икры и стейков из мраморной говядины в холодильнике.

Стрелец

Стрелец — тот самый человек, который 10% от зарплаты прячет под матрас, еще 5% — в любимую книгу, следующие 50% кладет в банк, 20% прячет в квартире подруги, а то, что осталось — на это живет. Спросите как? Да просто, ведь с ее красотой и харизмой можно даже забить о том, что такое зарплата.

Козерог

Козерожка копит на самообразование, но неудачно. И не потому, что у нее плохой план, у нее так себе друзья — просят взаймы деньги, а отдают исключительно лучами добра.

Водолей

Водолей копит нагло. В первый же день на всю свою зарплату она покупает пианино, коробку красок (масленых!), наборы для шитья, и следующие 30 дней ходит кушать, мыться, пить кофе к соседям/подругам/знакомым/ухажерам.

Рыбы

Заче