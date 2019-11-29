Как визуализировать желания, чтобы они сбывались? 9 техник для «сбычи мечт»

Повысить шансы на исполнение желаний просто. Для этого можно воспользоваться рекомендациями специалистов по нейро-лингвистическому программированию и визуализации. Мы собрали самые ценные советы специалистов. Попробуйте следовать проверенной инструкции и смотрите, что будет.

1. Выбор цели по Шакти Гавэйн

Американская писательница и автор книги «Созидающая визуализация» рекомендует выбрать конкретную цель, которая может реализоваться достаточно быстро, в осязаемом будущем. Она пишет о том, что желания нужно записать в обратном порядке: сначала на 5 лет вперед, потом на 3 года, затем на 1, и в результате на месяц. Остановиться можно на последнем, тем более вы сможете проверить, сбудется оно или нет, уже в ближайшее время.

2. Подготовка сознания по Роберту Стоуну

Первый шаг заключается в подготовке сознания. Нужно обнулить его и абсолютно расслабиться. Важно, чтобы в голове возник «чистый лист» — тогда вы сможете перейти к визуализации в дальнейшем. Достичь такого состояния можно с помощью медитации, полных дыхательных циклов и занятий йогой. Роберт Стоун, доктор наук и автор оздоравливающих техник, рекомендует просто посчитать от 10 до 0. Важно при этом занять спокойную ровную позу (не важно, лежа или стоя).

3. Тренировка на простых объектах

Как только ваше сознание обнулится, нужно попробовать визуализировать желаемое. В начале это должен быть простой объект, например чашка любимого кофе или приятный массаж ног. Важно представить объект или ситуацию полностью, детально: почувствовать запах, увидеть цветовые оттенки, мелкие детали. После того, как образ станет практически реальным, переходите к следующему шагу.

4. Визуализация желаемого объекта

Нарисуйте в воображении новую картину желаемого. На этот раз это должно быть именно то, что вы планировали загадать изначально. Важно снова, как и в предыдущем упражнении, увидеть объект или ситуацию в 5D: с визуальной картинкой, звуками, ощущениями, запахами, своими эмоциями. Процесс должен быть позитивным и приятным: если появляются страхи, что воображаемое не будет реализовано, игнорируйте их — и продолжайте визуализировать.

5. Включите себя в картину

Во время визуализации очень важно включить в воображаемую картину свой собственный образ. В момент, когда вы появитесь «в кадре», постарайтесь ощутить, что мечта уже сбылась. Попробуйте ощутить свои эмоции в полной мере. Что вы почувствуете? Радость, восторг, удовлетворение? Очень важно представить, что задуманное произошло в реальности, и ощутить все приятные следствия происходящего.

6. Не забывайте про повторы

Такое сосредоточение на мечте нужно делать ежедневно, а лучше — несколько раз в день. Важно наполнить эти образы положительной энергией. Не забывайте, что вашим ресурсом будет не только воображаемая картина: можно ежедневно напевать о своей мечте, можно нарисовать ее и написать о ней стихи. В процессе визуализации хороши все средства.

7. Создайте доску визуализации и дневник благодарности

На доске визуализации должны быть те образы, которые символизируют вашу мечту. Это могут быть зарисовки, наклейки или иллюстрации, которые вызывают положительные эмоции. Поставьте доску на видное место — пусть она поднимает настроение, даже когда вера в собственные силы пропадает.

Дневник благодарности — тетрадь, блокнот или файл, куда можно записывать все положительные эмоции от прошедшего дня и те ситуации, которые вас приблизили к поставленной цели. По совету Шакти Гавэйн, в дневнике можно также написать о заветной мечте, а затем мысленно окружить ее розовым пузырем и отпустить во Вселенную.

8. Выполняйте упражнение Стоуна

Бывает так, что на пути к цели появляются препятствия. Иногда они пропадают сами собой, и визуализация частично может помочь в этом. Однако рядом с вами могут появляться «раздражители» — люди, которые доставляют негативные эмоции или оказывают давление. При появлении такого человека, особенно если это босс или коллега, представьте, что вас окружают аура света: вам становится хорошо и приятно. А теперь представьте, что она распространяется и на неприятного собеседника. А затем проговорите (мысленно): «Твое отношения ко мне — не моя проблема. Почему бы тебе его не изменить?». Затем представьте, что вы обнимаетесь или жмете друг другу руки.

9. Добавьте технику Бэндлера

Для того чтобы мечты сбывались быстрее, можно ориентироваться на методы нейролингвистического программирования. Вам потребуется представить два образа: первый — тот, который нужно изменить, а второй — тот, что делает вас счастливым человеком. Затем поместите каждый из них в рамку. После этого уменьшите приятный образ, и увеличьте тот, что требуется скорректировать, а затем наоборот. Такое упражнение помогает отрепетировать навык визуализации и освободить сознание от лишних мыслей.