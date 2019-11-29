Тест: найденное слово укажет на источник неудач

Тест: слово, которое определит источник жизненных проблем

Для прохождения данного теста Вам понадобятся: лист бумаги, ручка и спокойная обстановка вокруг Вас.

Шаг 1.

Итак, первое, что Вам необходимо сделать — поставить на листе бумаги 16 жирных точек по вертикали.

Шаг 2.

Напротив каждой точки напишите абсолютно любое существительное, которое только придет Вам в голову. Слова могут быть никак не связаны. Главное, чтобы они не повторялись.

Шаг 3.

Теперь сгруппируйте слова в пары (по два, три слова) и придумайте для них общую ассоциацию.

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Новое слово должно отображать связь между первыми.

Шаг 4.

По такому же принципу уменьшайте ассоциативный ряд, пока не получите одно слово.

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Расшифровка результата

Слово, которое получится у Вас в конечном итоге, и будет являться источником всех Ваших проблем. А дополнительными помощниками будут те самые слова, которые мимолетно возникали в Вашей голове.