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Тест: слово, которое определит источник жизненных проблем 

SM News 33 минуты назад
Тест: найденное слово укажет на источник неудач
Фото: depositphotos.com
Для прохождения данного теста Вам понадобятся: лист бумаги, ручка и спокойная обстановка вокруг Вас.

Шаг 1.

Итак, первое, что Вам необходимо сделать — поставить на листе бумаги 16 жирных точек по вертикали.

Шаг 2.

Напротив каждой точки напишите абсолютно любое существительное, которое только придет Вам в голову. Слова могут быть никак не связаны. Главное, чтобы они не повторялись.

Шаг 3.

Теперь сгруппируйте слова в пары (по два, три слова) и придумайте для них общую ассоциацию.
SM News
Новое слово должно отображать связь между первыми.

Шаг 4.

По такому же принципу уменьшайте ассоциативный ряд, пока не получите одно слово.
SM News

Расшифровка результата

Слово, которое получится у Вас в конечном итоге, и будет являться источником всех Ваших проблем. А дополнительными помощниками будут те самые слова, которые мимолетно возникали в Вашей голове.
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Теги:
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