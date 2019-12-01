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Как справиться с тревогой? 7 странных способов, которые работают 

СОК.медиа + ещё 1 1 час назад
7 странных, но работающих способов победить тревогу
Фото: Pixabay
Периодически тревожное состояние появляется у каждого. Это может быть связано с разными факторами (материнство, карьера, болезни или психические расстройства). Но иногда плохие мысли посещают вполне здоровых людей. Важно избавляться от тревоги своевременно. Иначе она перерастет в навязчивое состояние и уже не покинет никогда. Есть методы, которое стабилизируют общее состояние, а есть способы, которые действуют «тут и сейчас».

1. Поиграйте с животным

Если вы не можете дозвониться близкому человеку и начинаете нервничать, не ходите кругами по квартире, а поиграйте со своим домашним любимцем. Это успокоит нервы и немного отвлечет. Дело тут не только в любви к питомцу.
Давно известно, что животные могут исцелять человека от различных болезней, в том числе и нервного расстройства.
Этот метод лечения называют пет-терапия. Но даже специально не обученные зверьки могут посылать свои электромагнитные импульсы человеку, чем стабилизируют давление, дыхание и общее самочувствие.

2. Похвалите себя перед зеркалом

Собираетесь на свидание и сомневаетесь в собственной привлекательности? Отличный способ убрать тревогу и поднять самооценку — посмотреть на себя в зеркало и от души похвалить. Только не стесняйтесь, в этом нет ничего такого.
Дело в том, что наш мозг не особо различает, от кого исходят приятные слова.
Вы их слышите, они превращаются в импульсы и поступают в мозг, способствуя выработку гормонов счастья. А те уж быстро справляются с тревогой, подавляя ее и заменяя приятными ощущениями.

3. Посмотрите на шум деревьев

Еще один способ перестать переживать — воссоединиться с природой. Лучше всего прогуляться в парке или посидеть на берегу реки. Но если такой возможности нет, то можно просто посмотреть в окно на деревья.
Вернее на верхушки деревьев. Обратите внимание, как их колышет ветер.
Ничего не напоминает? Кресло-качалка, качели или детская кроватка. Это умиротворяет. Медленные движения крон заставят вас успокоиться и по-другому взглянуть на мир. Хотя бы на несколько минут…

4. Вдохните любимый аромат

В любой непонятной ситуации старайтесь сохранять спокойствие. Иногда для успокоения используются специальные ароматы, типа лаванды, иланг-иланга, мяты и других.
Если таких нет под рукой, отлично подойдут ваши любимые духи.
Женщины обязательно носят хотя бы один флакончик туалетной воды с собой. Так почему же не использовать его перед, например, важной встречей?

5. Представьте, что вы в колпаке

Одним из быстродействующих методов является визуализация. Просто представьте, что вы находитесь в каком-то стеклянном колпаке, а грусть и тревога, подобно грозовой туче бьются об эту стену и в конце-концов разбиваются. Так же можно отгородиться от проблем, врагов, упреков.
Создайте в своих мыслях «укромное местечко», в котором можно спрятаться от невзгод. Ясно и четко представляйте каждую деталь, концентрируйтесь на собственных эмоциях и ощущениях.

6. Сожмите в руке кубик льда

Вы же раньше слышали фразу «я не верю, что это правда, ущипни меня»? На самом деле это действенный способ быстро прийти в себя. Иногда из оцепенения поможет выйти пощечина или толчок в плече. Однако есть и менее радикальные методы.
Например, сжать в руке кубик льда или просто прикоснуться к чему-то холодному.
Это мгновенно переведет вас из сектора моральных переживаний в сектор физических ощущений.

7. Поиграйте в карты

Вы не любитель азартных игр? А вот и зря! Они могут отвлечь от чего угодно и особо полезны, когда нужно скоротать пару-тройку часов.
Вместо того, чтобы нервничать и гробить свое здоровье, сыграйте пару партий в «дурака» или хотя бы разложите пасьянс.
Если под рукой нет колоды карт, соорудите головоломку из обычной проволоки и нескольких пуговиц. Она действует подобным образом.
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