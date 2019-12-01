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Названа польза ночных кошмаров 

Lenta.ru + ещё 6 4 часа назад
Названа польза ночных кошмаров
Фото: Depositphotos
Страх, пережитый во время ночных кошмаров, помогает справиться со стрессом в реальной жизни. К такому выводу пришли ученые из Женевского университета. Результаты их работы опубликованы на портале Human Brain Mapping.
В исследовании приняли участие 18 человек. Ученые наблюдали за их мозговой активностью во время сна и установили, что когда добровольцам снились кошмары, у них активизировались островковая доля и поясная извилина головного мозга, отвечающие за стресс.
Дальнейшие наблюдения показали, что во время бодрствования эти участки головного мозга демонстрировали снижение активности.
Ранее ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что отсутствие глубокого (медленного) сна делает человека уязвимым к стрессу и повышает тревожность.
Здоровый сон состоит из двух чередующихся в течение ночи фаз — быстрой (стадия быстрых движений глаз) и медленной. В случае с восьмичасовым сном на фазу медленно сна приходится около 80-90 минут.
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Теги:
Психология , Здоровье
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