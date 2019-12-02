5 золотых правил истинной леди

В чем разница между обычной женщиной и истинной леди? Леди никогда и ни при каких обстоятельствах не позволит себе выглядеть неухоженной и неряшливой. Для нее не планируемый выход из дома не служит оправданием того, чтобы целый день проходить неумытой и нечёсаной в ночной рубашке.

Просто потому, что безупречность — это прежде всего для себя, а уже потом для окружающих. Вот несколько обязательных правил, которые леди свято соблюдает неукоснительно. Следование им позволит вам всегда быть на высоте.

Маникюр

Руки леди ухоженны всегда. Даже, если до этого она позволила себе блажь копаться в огороде. Ухоженные, это значит обязательный маникюр. Нет, это не нарощенные когти со стразами, что давно считается моветоном. Слово маникюр имеет латинское происхождение: manus «рука», cure «заботиться; ухаживать; лечить». О разноцветном лаке тут речи нет, а вот об общей ухоженности есть. Поэтому ногти леди покрыты лаком естественных тонов, лучше — прозрачным, чтобы можно было судить об их здоровье.

Макияж

Никаких боевых раскрасок. Тем более в дневное время. Принцип тот же, что и с руками, леди должна выглядеть здоровой и естественной. Поэтому косметика подчеркивает выгодные черты и маскирует невыгодные нюансы, при этом не бросается в глаза окружающим. Особое внимание следует уделять подбору тональных средств. Их предназначение — выровнять кожу лица и остаться незаметными. По этой причине лучше отдавать предпочтение современным средствам, таким как консилеры, флюиды, ВВ-кремы. Они обязательно должны быть того же цвета, что и ваша кожа. Сравните после нанесения лицо и шею, нет разницы — тон подобран правильно.

Обувь

Обувь леди чистая всегда. Даже, если на улице дождь и грязь по колено. Леди просто не пойдет мерить лужи в такую погоду. А если такая нужда случится, никто никогда не догадается об этом. Постоянное наличие в сумочке влажных салфеток позволит быстро решить проблему.

Педикюр

Уход за ногами тот же, что и за руками. Ногти чистые, здоровые, покрытые лаком естественных оттенков, пятки мягкие и розовые, как у младенца.

Интимные зоны

Природная естественность не имеет ничего общего с возвращением к своему обезьянему прошлому. Поэтому волосы должны быть только на голове. Чисто вымытые и ухоженные. В других местах их быть не должно. Никогда. Даже, если вы идете на прием к доктору или попали в больницу по "скорой". Средств для того, чтобы избавиться от ненужной растительности, масса. И делать это нужно постоянно, а не только перед запланированным свиданием. Да, бодипозитив это не для леди, никогда не смешивайте эти два понятия.