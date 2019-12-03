Что разрешено женщинам, но запрещено мужчинам

Вещи, которые мужчинам делать запрещено, а женщинам разрешается

Женщин совершенно незаслуженно называют слабым полом, но корреспонденты ИА "Экспресс-Новости" знают точно, что это не так. Природная мудрость, чувство стиля и такта всегда помогут женщине быть на одной волне с мужчиной и ни в чем ему не уступать. А кое-где и превзойти его. Давайте посмотрим на то, чем женщины могут заниматься без осуждения. Но стоит повторить эти действия мужчине — на него тут же навесят ярлыки.

Танцевать парой

Женщины на любой вечеринке, если не хватило партнера мужского пола, могут смело составить пару и танцевать медленный танец. Это не будет смотреться вульгарно: в пансионатах страны это происходит довольно часто. Но только представьте, что бы подумали окружающие, если бы медленный танец исполнялся двумя мужчинами?

Причина спокойного отношения к этому явлению предельно проста: мы знаем, что, по статистике, на десять девчонок приходится девять ребят, и с возрастом количество мужчин в этой пропорции только уменьшается.

Щеголять в мужской одежде

Будь то брючный костюм или белоснежная рубашка, женщина всегда смотрится великолепно в мужской одежде. Это привносит в облик нотку внутренней свободы. Такой образ хорош и в офисе, и на вечеринках. Но ситуация противоположна, если мужчина решить примерить женскую одежду. Ничего хорошего в свой адрес он не услышит, даже от своей второй половины.

Коротко стричь волосы

Короткой стрижкой никого не удивить, и мужчины охотно делятся с женщинами аккуратными и модными стрижками. И сильный пол тоже отращивает волосы, но согласитесь, что мужчина с длинными волосами обращает на себя внимание и, как минимум, вызывает недоуменные взгляды дам.

Держаться за руки, обниматься

Арсенал мужского физического контакта ограничен рукопожатием или одобрительным похлопыванием по плечу. Женщины более раскованны и свободны в выражении чувств: можно обнять друг друга прилюдно, стоять или ходить, держась за руки, и никто не заподозрит в нетрадиционных симпатиях. Поведение прекрасного пола не так жестко регламентировано, как мужское. Отсюда и все вольности. А еще представительницы прекрасной половины человечества увели у мужчин пальму первенства при знакомстве, претендуя на равноправие во всем.