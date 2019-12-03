Почему женщинам так важно «выключать» дома босса (и как это сделать правильно)

Даже если на работе вы зарекомендовали себя суперпрофессионалом, который мастерски ведет дела и заключает одну выгодную сделку за другой, это не значит, что и дома подобное поведение будет встречено на ура.

Скорее всего, ваши близкие страдают от ваших руководящих замашек и надеются, что ситуация в корне изменится.

В противном случае будьте готовы к тому, что ваш избранник просто однажды исчезнет из вашей жизни — тихо и бесшумно, чтобы не мешать вам готовится к очередному важному проекту. Passion.ru пообщался с психологами и выяснил, почему так важно уметь «выключать» дома босса и как правильно это сделать.

Несомненно, в любой паре есть лидер и, если вашего партнера полностью устраивает тот факт, что вы «строите» не только подчиненных, но и его тогда вам несказанно повезло.

Однако в большинстве случаев если мужчина еще готов смириться с женой-боссом на работе, лихо отдающей команды сотрудникам, то в домашней обстановке ему гораздо комфортнее чувствовать равноправного партнера, который умеет слышать и подчиняться, если это вдруг потребуется.

Потому нередки случаи, когда дамы — успешные красавицы, занимающие высокие должности — остаются в одиночестве.

Избранники просто не выдерживают подобное отношение и бегут от такой жизни (к той, которая не будет командовать по поводу и без). И что остается дамам в таком случае? Изменить своим принципам и пытаться быть теми, кем они не являются? Вовсе нет. Вспомните главную героиню фильма «Москва слезам не верит» — она с радостью изменилась ради любимого мужчины, оставив образ «главнокомандующего» для подчиненных. Так почему бы и вам не последовать ее примеру?

Основные признаки, что вам хочется быть лидером не только в офисе, но и дома

«Я тут главный!»

Зачастую вам просто нравится чувствовать свое превосходство и показывать, что вы с легкостью совмещаете карьеру и личную жизнь. Однако тут главное не перестараться, иначе ваш кавалер, которого вы так активно пытаетесь «прогнуть», будет чувствовать себя униженным и беспомощным. Если вы не хотите вогнать своего мужчину в тоску (и депрессию), тогда просто постарайтесь оставить свои замашки руководителя и почаще демонстрировать, что он для вас много значит и его мнение очень важно.

«Я не манипулирую, а прошу…»

Практически все дамы умеют мастерски манипулировать и это факт. Они идут на любую хитрость (и даже используют запрещенные приемы в виде слез или шантажа), лишь бы добиться желаемого. Согласитесь, что вы тоже используете подобные методы, пытаясь управлять своим партнером.

Психологи уверяют, что данная линия поведения не способствует укреплению отношений и вместо сцен и истерик рекомендуют устраивать «разговор по душам», когда каждый из партнеров может высказать, что именно его беспокоит (или не устраивает) и попытаться вместе найти какой-то выход. Это намного эффективнее, поверьте.

«Мы можем посоветоваться, но я уже все решила….»

Если вы все и всегда привыкли решать самостоятельно (вне зависимости от того, касается ли это прибыли компании или семейного отпуска), то не удивляйтесь, что со временем ваши домочадцы просто взвоют от подобного отношения и устроят вам самый настоящий бойкот.

Кроме того, вам придется тратить слишком много сил и энергии не только на контролирование рабочих процессов, но и следить за тем, чтобы бытовые дела решались так же успешно.

И как же тогда, спрашивается, найти в этом круговороте время для себя? На западе, например, дамы (в первую очередь работающие) успешно практикуют такое понятие, как «ленивая мама».

Другими словами, женщина имеет право на отдых и может просто «выключаться» из домашних процессов, переложив все заботы на своего избранника.

В том случае у нее высвобождается свободное время, а ее близкие учатся самостоятельно справляться с той или иной ситуацией.

«Сначала заслужи уважение, а потом командуй…»

Психологи утверждают, что в большинстве случаев дамы начинают брать все в свои руки, когда понимают, что их партнер еще не сформировался в психоэмоциональном плане, что он не готов принимать решения и брать на себя ответственность. Именно тогда, по мнению женщины, и нужна ее «твердая рука», чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

С другой стороны, эксперты напоминают, что рано или поздно вам просто-напросто надоест держать руку на пульсе, вы измотаете себя морально и на выходе получите инфальтильного безынициативного кавалера, не способного без вашего ведома и шагу ступить.

И вскоре вы сами будете рады сбежать от такого «сокровища» куда подальше. Потому не перегибайте палку и давайте своему избраннику больше свободы (и пускай он сделает что-то неправильно, зато он будет понимать, к каким последствиям может привести его решение и впредь будет ответственнее подходить к вопросу).

Каким образом можно исправить ситуацию, чтобы не навредить отношениям

Осознать важность изменений

Во-первых, вы должны осознать, что если хотите сохранить мир в доме, то изменения неизбежны. Во-вторых, вы должны принять те сложности, c которыми возможно вам придется столкнуться в процессе, и не опустить руки, а напротив, вдохновиться на что-то, что поможет вам поскорее достичь результата.

Оставлять «работу» в офисе

Приучите себя «переключаться» как только переступаете порог дома. Пусть босс «в юбке» останется в офисе, а в своем жилище вы станете милой и радушной хозяйкой, которую хотят в вас видеть домашние.

Позвольте себе дома расслабиться и почувствовать себя просто женщиной.

Поверьте, что это не подавление ваших лидерских качеств, наоборот вы сможете взять короткую передышку, чтобы на следующий день с новыми силами приступить к руководству компанией.

Позволять партнеру высказываться

Даже если вам кажется, что ваша точка зрения единственно верная — дайте возможность своему избраннику высказаться. Возьмите за правило регулярно проводить беседы по душам, чтобы понять, что происходит с вашим партнером, что его гложет (или наоборот вдохновляет). Так вы сможете наладить контакт и под другим углом взглянуть на ваши отношения.

Давать больше свободы

Как бы вам тяжело не далось это решение, постарайтесь дать своим близким чуть больше свободы, приучите их самостоятельно принимать решение, а не ждать, что вы все сделаете за них. Психологи уверяют, что со временем такой подход даст свои плоды и ваши отношения станут лишь крепче и доверительнее.

Обращаться за советом (и помощью) к близким

Даже если вы заранее знаете ответ, все равно приучите себя обращаться к близким по тем или иным вопросам. Так вы продемонстрируете, что их мнение действительно важно для вас. И, кроме того, кто знает, вдруг их нестандартный взгляд на ту или иную ситуацию поможет и вам взглянуть со стороны на то, что давно не давало вам покоя.