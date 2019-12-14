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Как распознать энергетического вампира 

Рамблер 27 минут назад
Как распознать энергетического вампира
Фото: depositphotos.com
Иногда вы можете чувствовать слабость и упадок сил после общения с определенным человеком. Таких людей называют "энергетическими вампирами", и общение с ними нужно сводить на нет. "Рамблер" рассказывает, как распознать их и защитить себя.
У большинства энергетических вампиров примерно одинаковые повадки в поведении. Эти характерные признаки разглядеть очень легко, если немного присмотреться к человеку.

Провокация

Очень часто те, кто любят питаться чужой энергией, стараются спровоцировать человека на эмоции. Легче всего вывести на агрессию. Обратите внимание на поведение подозреваемого. если он без причин оскорбляет вас, выражает недовольство и упрекает в чем-то, возможно, он хочет вывести вас из себя и подпитаться вашей энергией.

Навязчивость

Если человек испытывает нездоровый интерес к прогулкам или общению с вами, стоит насторожиться. Иногда энергетические вампиры специально выбирают себе жертву со слабым характером. Таких людей легче вывести из себя и забрать у них энергию. Даже излишняя заинтересованность в вашей жизни должна насторожить. Конечно, некоторые незнакомые люди могут просто быть вежливыми, но есть грань, когда такое поведение выходит за рамки зоны комфорта.

Излишняя лесть

Постоянная похвала может быть признаком энергетического вампира точно так же, как и частые оскорбления. Они могут питаться ка отрицательными, так и положительными эмоциями. Чаще происходит первый вариант, так как их проще вызвать у человека. Однако, есть такие люди, которым больше понравится лесть в их адрес. Именно в этом случае энергетический вампир начнет заискивать.
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Женский форум 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Психология
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