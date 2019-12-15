Как не стать жертвой «эффекта ореола»

Умение «вешать ярлыки» присуще каждому человеку. На протяжении всей жизни от нас ожидают выполнения определенных социальных ролей, опираясь на внешний вид. «Рамблер» выяснил, почему мы судим по первому впечатлению и можно ли «пробиться» через уже сформировавшееся мнение.

Встречают по одежке

Если при первой встрече с человеком у вас сложилось положительное впечатление о нем, скорее всего, в будущем вы уже не будете воспринимать его как негативную личность. Почему первое впечатление так важно для нас и как оно проявляется?

В 1920-х годах американский психолог Эдвард Торндайк обнаружил, что при оценке других мы руководствуемся восприятием отдельных черт личности — таких как внешний вид, улыбчивость, умение поддержать беседу, — и они затмевают все остальное. Психолог назвал это явление эффектом ореола или гало-эффектом. Он может быть как положительным так и отрицательным. Эффект не работает только в том случае, если вы остались довольны разговором или первой встречей со своим новым собеседником. И проявляется гало-эффект не только по отношению к личным знакомым, но также может быть направлен в сторону известных личностей, публичных людей, звезд, политиков. Плюс ко всему таким феноменом пользуются маркетинговые службы, делая упор на рекламу того или иного товара. Если вам однажды понравился определенный продукт какой-то компании, то нередко вы выдаете «кредит доверия» этой фирме и считаете, что все их товары высочайшего качества, а рекламная кампания интеллектуальная и ненавязчивая. Это мнение может быть ошибочным.

При каких условиях возникает Дефицит времени. Часто нам не хватает времени, чтобы получше приглядеться к собеседнику, поговорить на волнующие темы и задать важные вопросы. Только после долгого общения, мы можем сформировать достоверную картину. Перегруженность информацией. В современном мире человек получает большое количество информации из разных источников. В то время как наш мозг не всегда успевает обрабатывать эти данные. Такой диссонанс приводит к необдуманным выводам. Стереотип восприятия. Он образуется на основе возникшего представления о большой группе людей, к которой данный человек по разным параметрам принадлежит. Яркая личность. Бывают ситуации, при которых какая-либо черта собеседника бросается в глаза и твердо оседает в нашей памяти. Психологи установили, что физическая привлекательность часто является именно такой характерной чертой.

Зачем нашему мозгу этот эффект

Если бы мы каждый раз глубоко анализировали весь входящий поток визуальных впечатлений, то просто сошли бы с ума. Так что эффект ореола — наш защитный механизм. Но не стоит забывать, что при этом мы лишаем себя более объективного взгляда, а значит, ограничиваем свои возможности. И тот, на кого мы «надели» ореол, рискует навсегда остаться в наших глазах в придуманной нами для него роли.

Можно ли преодолеть ореол

Эдвард Торндайк был уверен: отключить полностью гало-эффект невозможно, но снизить его влияние и самостоятельно контролировать восприятие возможно. Если человек, которого мы наградили ореолом, для нас важен и дорог, единственное противоядие — проанализировать свое впечатление, разложить его на составляющие: выделить ведущую, ключевую для ореола черту и назвать остальные, которые ушли в нашем восприятии из-за гало-эффекта на второй план. Вы можете честно рассказать своему собеседнику о влиянии ореола на вас и постараться вместе развеять стереотипное мнение. Прямота и искренность часто обезоруживают. Подумайте о том, как бы вы хотели выглядеть в глазах других и что вы могли бы для этого сделать, оставаясь самим собой.