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АСМР: современная панацея, которая нравится многим 

Рамблер 2 часа назад
Что такое АСМР и почему многим это нравится
Фото: depositphotos.com
Современному человеку очень трудно расслабиться и действительно насладиться какими-либо мелочами жизни. Последнее время на просторах Интернета появились различная реклама, многочисленные видео и фото с пометкой АСМР, «пропагандирующие» полное расслабление и улучшение состояния нервной системы. «Рамблер» постарался выяснить, как это работает и почему многим людям так нравится это нововведение.

Что это вообще такое

Непросто понять, что такое АСМР, если вы никогда не испытывали определенные ощущения, созданные звуками или образами. На кого-то они влияют положительно и вызывают приятные импульсы в голове, а иногда и усыпляют. А других, напротив, это может раздражать.
Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР) впервые была упомянута в 2010 году. Каждый человек по-разному описывает такую реакцию. Это зависит от того, что влияет на состояние человека, какой это звук, цвет, размер и материал предмета. Чувство покалывания в голове может возникать и от определенных прикосновений — например, когда нам моют голову с шампунем. У многих такую реакцию может вызвать просмотр видеороликов с определенными звуками и яркими картинками.

АСМР-видео как панацея

Такие видео изначально рассчитаны на широкую аудиторию, поэтому в них используется огромное количество аудиовизуальных раздражителей. Эти раздражители могут быть как приятными, так и абсолютно противными. В основном реакцию вызывает шепот, хруст или шуршание. В некоторых видео вы можете увидеть как люди намеренно громко чавкают, царапают доску мелом и соскребают еду с тарелки вилкой. Еще одной особенностью АСМР-видео является взаимодействие со зрителем. Они представляют из себя определенную ролевую игру, в который вы можете принять участие. Крейг Ричард профессор отделения биофармацевтики в Университете Шенандоа отметил: на самом деле каждый человек может реагировать на внешние раздражители положительно, только это зависит от настроения, жизненных обстоятельств и обстановки вокруг.

Может быть это вымысел?

Первое профессиональное исследование воздействия АСМР на психику и настроение было опубликовано в 2018 году. Ученые обнаружили, что просмотр таких видео действительно вызывал приятные ощущение у испытуемых, но только у тех, кто сам заявлял о своей восприимчивости к таким раздражителям. В этой группе просмотр соответствующих видео уменьшал частоту сердечных сокращений в среднем на три удара в минуту, в контрольной группе такого эффекта не обнаружилось.

Что именно вызывает такие ощущения

Распространенным мнение является то, что АСМР — это еще один феномен, который просто похож на эффект плацебо. Все потому, что человек себя точно так же настраивает перед просмотром видео, готовит к определенным ощущениям и заранее представляет в своей голове данный эффект. Попробуйте посмотреть пару АСМР-видео и зафиксировать свои впечатления и эмоции. Только лично проверив, вы сможете понять, восприимчивы ли вы к этой реакции.
Видео дня. Картошка, которая может отравить
Женский форум 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Психология
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