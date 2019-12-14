Постоянная слежка: почему кажется, что за нами следят

Постоянное чувство, что за вами кто-то идет или пристально смотрит, боязнь ответить на звонок незнакомого номера или заклеивание камеры ноутбука. Все это явные симптомы психического расстройства, связанного с тем, что человеку кажется будто за ним следят. «Рамблер» выяснил, почему у нас появляется такое чувство и как отличить настоящую слежку от мнимой.

Откуда это чувство

Существующую паранойю, вызванную ужасающим чувством постороннего наблюдения, ученые связывают с психическим заболеванием. Термин «бред преследования» впервые был применен Эрнестом Шарлем Ласегом в 1852 году. Это расстройство по содержанию, бредовая убежденность человека в том, что некое лицо или группа лиц преследуют его. Людям, страдающим данным заболеванием, кажется, что над ними постоянно издеваются, пытаются их задеть или что-то замышляют против них. Формирование такой идеи происходит на основе некоторых личностных черт и специфического опыта больного. Как правило, развитию бреда предшествует патологическая или физиологическая основа.

Что вызывает бред Психозы. Из-за психической нестабильности человека, окружающая среда может усугублять состояние человека. Внешние раздражители, вызывающие стресс, приводят к психозу и нервным срывам, в последствии которых и возникает бред преследования. Он выступает дополнительным симптомом. Негативный опыт. Заболевание может быть вызвано перенесенным ранее ощущением беспомощности и незащищенности, во время психологического давления или насилия. Личностное восприятие. Когда человек с самого начала растет в семье, в которой отсутствует доверие или существуют постоянные запреты, тогда ребенок привыкает к такому общению и в дальнейшей жизни таким же образом относится к окружающим.

Как вычислить больного

Основной симптом недуга — это убежденность больного в том, что существуют люди или другие существа, которые стремятся причинить ему вред. Проявление этого чувства зависит от возраста больного, его образа жизни, привычек и круга общения. У пожилых людей часто преследователями выступают близкие люди, например, супруги, дети или внуки. У лиц с шизофренией и алкогольным параноидом в идеи включаются представители правительства, спецслужб, различные мистические существа. Со временем, если болезнь прогрессирует, замкнутость и стремление к суициду у больного возрастает. Часто бред преследования может сопровождаться тревогой, страхом и регулярными паническими атаками. Мышление и восприятие у таких лиц отличаются избирательностью, такие больные склонны концентрировать внимание на деталях, искаженно интерпретируют случайные события. Они постоянно ищут тайный смысл в словах и взглядах людей. Параллельно с прогрессированием расстройства увеличивается количество преследователей.

Как распознать настоящую слежку

Вы должны понимать, что существуют ситуации, при которых возможна настоящая слежка. Поэтому стоит различать мнимое состояние, вызванное рядом внешних факторов и действительное нахождение посторонних людей рядом с вами.

Если у вас возникает четкое понимание того, что за вами следят, постарайтесь проверить так ли это на самом деле.

Постарайтесь заметить, действительно ли кто-то из толпы пристально смотрит на вас и следит за каждым вашим движением. Изменяйте привычным маршрутам. Отмечайте, появятся ли ваши потенциальные преследователи на новом пути. Чтобы убедиться, что человек, идущий сзади, не имеет никакого отношения к вам, просто остановитесь и резко повернитесь. Преследователь выдаст себя, если не продолжит идти в своем направлении и начнет действовать неестественно. Если вы идете пешком: