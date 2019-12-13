Психолог рассказала, как восстановиться после праздников

Психолог ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Наталья Болдырева дала советы, которые помогут восстановиться после новогодних праздников. Об этом сообщило АГН «Москва».

Всё, что способствует выработке четырех гормонов — эндорфина, серотонина, окситоцина и дофамина, — благотворно влияет на психоэмоциональное восстановление, подарит ощущение счастья и хорошо проведённых каникул, — процитировало Наталью Болдыреву АГН «Москва».

Психолог рассказала, что эндорфины вырабатываются при физической активности, серотонин — при общении с приятными людьми, близкие отношения и объятья вырабатывают окситоцин, а дофамин продуцирует достижение целей.

Поэтому идеальные новогодние праздники — это физическая активность, общение с близкими и приятными людьми, а также достижение целей, пусть даже простых. Наталья Болдырева также отметила, что в праздники будет полезным менять деятельность: один день почитать интересную книгу и поесть имбирного печенья с молоком, в другой день сходить с друзьями или семьёй в театр или покататься на коньках.

Психолог подчеркнула, что стоит избегать конфликтов и ссор, чтобы не испортить отдых.