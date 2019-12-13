Какие годовщины свадеб нельзя отмечать

Какие годовщины свадеб ни в коем случае нельзя отмечать и почему

Наши предки верили, что чем меньше мы рассказываем о своем семейном счастье окружающим, тем крепче и стабильнее наш союз. Чтобы не накликать беду и не развестись раньше времени, следует с осторожностью относиться ко всему, что касается таинства брака и поменьше делиться подробностями личной жизни. Так, например, некоторые годовщины свадьбы, согласно поверьям и народным приметам, лучше не праздновать, если, конечно, вы не хотите специально проверить свои отношения на прочность. О том, почему некоторые семейные юбилеи лучше держать в секрете — в материале Passion.ru.

16 лет со дня свадьбы

Эта годовщина свадьбы называется «топазовой» и традиционно не отмечается. Несмотря на то, что в нумерологии данное число ассоциируется с благополучием и процветанием, а топаз является символом душевного равновесия и искренности, данный праздник, согласно поверьям, лучше проводить в узком семейном кругу, чтобы еще раз напомнить себе, что счастье любит тишину и не нужно делиться слишком сокровенным с окружающими. Психологи рекомендуют и вовсе провести этот день вдвоем, устроить себе второй медовый месяц, подумать о том, что еще можно сделать, чтобы сохранить и приумножить то, что у вас есть на данный момент.

17 лет со дня свадьбы

Казалось бы, чем не угодила «розовая» или «оловянная» свадьба, однако считается, что чем спокойнее вы проведете этот день, тем лучше (и крепче) будут ваши отношения в дальнейшем. Проведите время вдвоем, сделайте что-то, о чем давно мечтали, но постоянно откладывали. С другой стороны, данную традицию можно объяснить тем, что супруги недавно «пережили» 15-летний юбилей, подвели итоги совместной жизни и начали неторопливо планировать следующую торжественную дату — 20 лет со дня свадьбы. Психологи также рекомендуют поберечь силы и вместо того, чтобы собирать гостей на шумные застолья каждый год, придумать что-то оригинальное на второй крупный юбилей в вашей жизни.

19 лет со дня свадьбы

«Гранатовую» свадьбу тоже традиционно не отмечают и связано это с тем, что после 15 лет совместной жизни супругам стоит обращать особое внимание на «круглые» даты, остальное время уделяя исключительно друг другу. К тому же, за такой срок у вас могли накопиться претензии и недомолвки, которые как раз и следует выяснить перед наступлением второй важной даты — 20 лет со дня свадьбы. Постарайтесь в этот день сделать что-то приятное для свое второй половинки, обсудите, что вас не устраивает и что бы вы хотели изменить (или улучшить в вашей жизни) и допускайте ссор и выяснения отношений.

28 лет со дня свадьбы

Название данной свадьбы — «никелевая» — говорит само за себя. Этот прочный металл без должного ухода очень быстро тускнеет и теряет свою привлекательность. То же самое происходит и с отношениями, которые могут сойти на нет, если над ними не работать (разумеется речь идет о совместном усилии обоих партнеров, а не о «жертвенности» с одной стороны и принятии с другой, например). Так, согласно статистике, именно на данный период выпадает больше всего семейных неурядиц, приводящих в итоге к расставанию супругов. И чтобы пережить очередной возможный кризис в отношениях как можно спокойнее, рекомендуется воздержаться от пышных торжеств и шумных вечеринок и всецело посвятить этот день своей второй половинке.

32 и 33 года со дня свадьбы

Эти даты забывать, конечно, не стоит, но по возможности провести их вдвоем, подальше от посторонних глаз. 33 года, например, ассоциируется с возрастом Христа и потому данный период считается переломным в отношениях супругов. Лучше всего будет вспомнить ваш первый день знакомства и попробовать восстановить те чувства и эмоции, которые вы ощущали в самом начале ваших отношений. А заодно обсудить то, что накопилось у вас друг к другу за годы, проведенные вместе и подумать, что можно сделать, чтобы отношения стали крепче и гармоничнее.

36 лет со дня свадьбы

36-ю годовщину (или свадьбу костяного фарфора) ассоциируют с хрупким фарфором, напоминающем в данном случае отношения в семейной паре, которые могут разрушиться из-за любой несущественной мелочи. Поэтому этот день принято проводить супругам вдвоем, а не устраивать шумные вечеринки и застолья. Психологи, кстати, согласны с данными рекомендациями, напоминая, что счастье любит тишину и если вы хотите сохранить самое ценное, что у вас есть — свои чувства и отношения, то посвятите это время своей второй половинке. Возможно, вам удастся открыть друг друга заново или даже вновь влюбиться в своего партнера.

41-43 года со дня свадьбы

Эти даты весьма противоречивы. С одной стороны — только что с размахом «отгремел» 40-летний юбилей семейной жизни, соответственно ваши отношения прошли проверку временем и перешли на новый уровень, с другой стороны — это то время, когда следует вспомнить все хорошее, что вы пережили вместе со своим супругом, поблагодарить друг друга за любовь и поддержку, обсудить, насколько ценными и значимыми для вас были совместно прожитые годы. Эти дни, согласно поверьям, лучше провести в спокойной обстановке, не выставляя свое счастье напоказ, иначе можно накликать неприятности и беды.

46 лет со дня свадьбы

Лавандовая свадьба по традиции тоже не отмечается с размахом. Само по себе название праздника ассоциируется с нежностью и спокойствием, которые переполняют супругов, проживших вмести почти столетие. Дети давно выросли, да и внуки тоже, поэтому можно посвятить время своему партнеру, пролистать семейный альбом, вспомнить памятные моменты и поблагодарить друг друга за любовь и заботу. Близкие люди могут поздравить семейную пару с торжеством, однако устраивать шумную вечеринку по данному поводу все же не рекомендуется.