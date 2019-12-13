Вредные советы: чему не стоит учиться у знаков

Каждый из нас норовит забить какой-нибудь умный совет в голову ни в чем не виновного встречного. А будет ли он полезен или нет — какая разница. Вот вам список наставлений от знаков зодиака, которые стоит стереть из памяти сразу же, как вы услышите.

Овен

Овен посоветует нам не то, что идти по головам, а откусывать их до коленок. Что-что, в вас еще осталось человеколюбие? Сумасшедшие! Быстро вытравливайте его поездками на метро и посещением поликлиник.

Телец

Стойте на своем, даже если вы понятия не имеете, на чем стоите! Адекватность, рационализм, точки соприкосновения — забудьте. Тот, что сказал вам, будто морковный цвет помады не подходит под зеленое платье, человеком быть не может.

Близнецы

Менять свое мнение каждые 5 минут — это не глупость и неопределенность во взглядах, а гибкость ума. Поэтому не стесняйтесь спорить с Тельцом по нескольку часов, уверять его в том, что с таким макияжем и одеянием она похожа на жену клоуна, а потом прийти одетой так же и улыбаться ей в лицо. Да, возможно это и жестокая издевка, но какая разница, если ты можешь прикрыться гибкостью ума? Видали, одни плюсы.

Рак

Обида, как способ манипуляции — учитесь, глупцы. Если вам отказал в помощи друг — устройте скандал, не поздоровался сосед — выскажите ему, что потратили на общение с ним всю свою молодость, не сделали скидку в магазине — разревитесь. И заведите несколько кукол Вуду на случай, если обидчики не соизволят извиниться.

Львица

Добивайтесь внимания всеми законными и незаконными способами. Флирт, интеллект, психологическое насилие, пытки. Какая разница, любовью или страхом будет вызвано поклонение вашей персоне? И кстати, о тотальном контроле забывать не стоит!

Дева

Все вокруг тупые, а вы один молодец, страдающий от этой бесконечной посредственности. Никогда не сомневайтесь в себе и не признавайте ошибки, ведь их у вас нет, потому что, скорее всего, вы богиня, но никто не видит ни сияния, исходящего от вас, ни неземной красоты, ни чудес, которые вы творите. Ну, естественно, мозг же у их с семечку.

Весы

Тратьте больше денег, особенно чужих. Коллеги, друзья, богатые мужчины — зачем все это дано вам Вселенной, если не ради красоты тела и домашнего интерьера? Посему раскручивайте их, каждый раз прикрываясь «ты же меня любишь?», «разве ты не можешь помочь дорогому тебе человеку?» и прочими манипуляциями.

Скорпион

Весь мир театр, а люди в нем — ваши марионетки. Как еще развлекаться на этой скучной планете, если не крутить интриги, не подставлять и не издеваться над ничего не подозревающими людишками? Правильно, можно еще устроиться в ЖКО или в государственную поликлинику — не жизнь, а сказка.

Стрелец

Говорите правду, даже если она необъективная, даже если вам зашили рот, даже если это тайна государственного масштаба. Хотите услышать о себе что-то хорошее — идите пообщайтесь с деревом, потому что Стрельца хорошее в вас не волнует. Хорошее все могут сказать, а вы попробуйте человека ублюдком в лицо назвать, а потом еще и адекватно объяснить оскорбление — тут талант нужен.

Козерог

Вы должны быть первым в своем коллективе, даже если это коллектив пушистых хомячков. Поэтому нужно вертеться уже в школе, продавая контрольные, в университете — продавая курсовые и дипломы, на работе — поглощая цистерны кофе и подливая в кружечки другим пурген.

Водолей

Искусство вечно, а ты нет. Поэтому сделайте все, чтобы вас запомнили, даже если запомнят вас по видео в интернете «голый дурак бежит по Красной площади». Это, знаете ли, перформанс был. Вам не понять.

Рыбы

Розовые очки — лучшее лекарство от этого мира. Даже если вы споткнулись о чье-то самолюбие или эгоизм — ничего, осколки розовых линз в глазах — дополнительный эффект.