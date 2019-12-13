Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Звёзды
5 секретов укладки от француженок
5 секретов укладки от француженок
Красота
Какие русские блюда считают деликатесом за рубежом
Какие русские блюда считают деликатесом за рубежом
Еда
Почему не стоит дышать ртом
Почему не стоит дышать ртом
Здоровье

Вредные советы: чему не стоит учиться у знаков 

Рамблер 3 часа назад
Вредные советы: чему не стоит учиться у знаков
Фото: Кадр из фильма "Трудный ребенок"
Каждый из нас норовит забить какой-нибудь умный совет в голову ни в чем не виновного встречного. А будет ли он полезен или нет — какая разница. Вот вам список наставлений от знаков зодиака, которые стоит стереть из памяти сразу же, как вы услышите.

Овен

Овен посоветует нам не то, что идти по головам, а откусывать их до коленок. Что-что, в вас еще осталось человеколюбие? Сумасшедшие! Быстро вытравливайте его поездками на метро и посещением поликлиник.

Телец

Стойте на своем, даже если вы понятия не имеете, на чем стоите! Адекватность, рационализм, точки соприкосновения — забудьте. Тот, что сказал вам, будто морковный цвет помады не подходит под зеленое платье, человеком быть не может.

Близнецы

Менять свое мнение каждые 5 минут — это не глупость и неопределенность во взглядах, а гибкость ума. Поэтому не стесняйтесь спорить с Тельцом по нескольку часов, уверять его в том, что с таким макияжем и одеянием она похожа на жену клоуна, а потом прийти одетой так же и улыбаться ей в лицо. Да, возможно это и жестокая издевка, но какая разница, если ты можешь прикрыться гибкостью ума? Видали, одни плюсы.

Рак

Обида, как способ манипуляции — учитесь, глупцы. Если вам отказал в помощи друг — устройте скандал, не поздоровался сосед — выскажите ему, что потратили на общение с ним всю свою молодость, не сделали скидку в магазине — разревитесь. И заведите несколько кукол Вуду на случай, если обидчики не соизволят извиниться.

Львица

Добивайтесь внимания всеми законными и незаконными способами. Флирт, интеллект, психологическое насилие, пытки. Какая разница, любовью или страхом будет вызвано поклонение вашей персоне? И кстати, о тотальном контроле забывать не стоит!

Дева

Все вокруг тупые, а вы один молодец, страдающий от этой бесконечной посредственности. Никогда не сомневайтесь в себе и не признавайте ошибки, ведь их у вас нет, потому что, скорее всего, вы богиня, но никто не видит ни сияния, исходящего от вас, ни неземной красоты, ни чудес, которые вы творите. Ну, естественно, мозг же у их с семечку.

Весы

Тратьте больше денег, особенно чужих. Коллеги, друзья, богатые мужчины — зачем все это дано вам Вселенной, если не ради красоты тела и домашнего интерьера? Посему раскручивайте их, каждый раз прикрываясь «ты же меня любишь?», «разве ты не можешь помочь дорогому тебе человеку?» и прочими манипуляциями.

Скорпион

Весь мир театр, а люди в нем — ваши марионетки. Как еще развлекаться на этой скучной планете, если не крутить интриги, не подставлять и не издеваться над ничего не подозревающими людишками? Правильно, можно еще устроиться в ЖКО или в государственную поликлинику — не жизнь, а сказка.

Стрелец

Говорите правду, даже если она необъективная, даже если вам зашили рот, даже если это тайна государственного масштаба. Хотите услышать о себе что-то хорошее — идите пообщайтесь с деревом, потому что Стрельца хорошее в вас не волнует. Хорошее все могут сказать, а вы попробуйте человека ублюдком в лицо назвать, а потом еще и адекватно объяснить оскорбление — тут талант нужен.

Козерог

Вы должны быть первым в своем коллективе, даже если это коллектив пушистых хомячков. Поэтому нужно вертеться уже в школе, продавая контрольные, в университете — продавая курсовые и дипломы, на работе — поглощая цистерны кофе и подливая в кружечки другим пурген.

Водолей

Искусство вечно, а ты нет. Поэтому сделайте все, чтобы вас запомнили, даже если запомнят вас по видео в интернете «голый дурак бежит по Красной площади». Это, знаете ли, перформанс был. Вам не понять.

Рыбы

Розовые очки — лучшее лекарство от этого мира. Даже если вы споткнулись о чье-то самолюбие или эгоизм — ничего, осколки розовых линз в глазах — дополнительный эффект.
Видео дня. Картошка, которая может отравить
Женский форум 
Редактор:  Екатерина Сурина
Теги:
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 секретов укладки от француженок
5 секретов укладки от француженок
Какие русские блюда считают деликатесом за рубежом
Какие русские блюда считают деликатесом за рубежом 4
Почему не стоит дышать ртом
Почему не стоит дышать ртом
Как цвет постельного белья влияет на вашу жизнь
Как цвет постельного белья влияет на вашу жизнь
Признаки того, что вы ему нужны только для секса
Признаки того, что вы ему нужны только для секса
Новости партнеров
Видео
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
00:29
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
Звёзды
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
01:05
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
Звёзды
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
08:55
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
Психология
Что нужно для лучшего плова
04:06
Что нужно для лучшего плова
Еда
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
10:35
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
Дети
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
03:22
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
Дом и сад
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
00:46
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
Дети Психология
Звезды, перекроившие лицо пластикой
10:58
Звезды, перекроившие лицо пластикой
Красота Звёзды
Мальчик влюбился в свое отражение
01:13
Мальчик влюбился в свое отражение
Дети
Малыш показал недетскую силу
04:06
Малыш показал недетскую силу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение