Меня здесь нет: что выдает в вас неуверенного в себе человека

Мы расскажем, какие негативные сигналы вы подаете окружающим, и как поднять самооценку

Вы наверняка замечали, что успешные люди, как правило, уверены в себе. Без этого качества невозможно продвинуться по карьерной лестнице, привлечь внимание мужчины своей мечты и жить так, как этого хочется. Причем в большинстве случаев мы подаем собеседнику сигналы о своей неуверенности, даже не догадываясь об этом. Мы попытались выяснить, что же именно нас выдает, и как бороться с неуверенностью в себе.

Вы делаете комплименты, которые не можете применить к себе

«Ты такая красивая в этом пиджаке! Я бы такой никогда бы не нашла в магазине, ведь у меня нет вкуса»,

— говорите вы подруге, по вашему мнению, делая ей комплимент, хотя на самом деле вы занимаетесь самокритикой. У уверенного человека такой своеобразный комплимент вызовет лишь негодование. Другой вариант развития событий: человек будет упиваться вашей неуверенностью, тем самым подкрепляя свое самолюбие. Так что перестаньте «пожирать» и критиковать себя, этим с удовольствием займутся другие.

Вы отвечаете, не дождавшись окончания вопроса

Ваш собеседник даже не закончил мысль, а вы уже готовы дать ответ, даже не задумавшись над ним. Как правило, этим грешат люди, которые не умеют отказывать. Человек избегает пауз, панически боясь, что собеседник подумает о нем что-то не то. Не удивительно, что такой подход ведет к неприятностям и сожалениям со стороны неуверенной личности. Всегда дайте себе время на раздумья, вы совершенно не обязаны моментально дать ответ.

Молчание во время разговора вызывает дискомфорт

Неуверенному человеку трудно выдерживать паузы: он сразу же начинает вставлять неуместные комментарии, покашливать или выдавать банальные фразы, лишь бы оборвать затянувшуюся паузу.

Психологи советуют в такой ситуации взять себя в руки и в первую очередь успокоиться. Помните, что вы ведете разговор с еще одним человеком, который также полноценный участник разговора, так почему же вы берете всю «вину» на себя? Научитесь делить ответственность за коммуникацию с собеседником и перестаньте искать причину в себе.

Вы не улыбаетесь

Суровое выражение лица моментально выдаст вашу напряженность. Конечно, нужно понимать, когда улыбка будет уместна, однако люди с низкой самооценкой большую часть времени сосредоточены и смурны, особенно когда оказываются в неловкой ситуации. Постарайтесь сохранять легкую улыбку, которая сигнализирует, что вас не так-то просто вывести из равновесия.

«Бегающий» взгляд

Неуверенный в себе человек, как правило, не может заставить себя посмотреть в глаза собеседнику: его взгляд либо устремлен вдаль, либо «бегает» по предметам вокруг. Отсутствие зрительного контакта не располагает к общению, не зря практически все бизнес-коучи советуют в первую очередь тренировать уверенный взгляд, что вселит в собеседника уверенность в том, что с таким человеком, как вы, можно иметь дело.