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Привычки, которые выдают провинциалов 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Провинциала легче всего вычислить в толпе по внешнему виду. Однако большая часть тех, кто переезжает в Москву, быстро учатся выглядеть соответствующие. Если внешний вид изменить можно, то на получение новых привычек может протребоватся время.

Указатели в метро

Большинство москвичей привыкли передвигаться на метро, так как это — самый быстрый вид транспорта в Москве. Они уже много лет ездят по разным маршрутам, поэтому не глядя могут сказать, в какую сторону выходить и где делать переход. Провинциалы же устраивают столпотворение у табличек с указателями, мешая другим двигаться в нужном направлении.

Обсуждение соседей

В маленьких городах принято знать все обо всех, поэтому соседи — главные люди в жизни многих людей. У провинциалов принято знать все скелеты в шкафах тех людей, которые живут с ними в одном дома или на одной улице. Кроме того, они очень любят это обсуждать. Из-за этого у приезжих рождается страх того, что соседи узнают их страдную тайну. Однако эта привычка остается даже в больших городах, где большинство даже не знают, кто живет за соседней дверью.

Излишнее дружелюбие

Провинциал, переехавший в Москву, обязательно будет пытаться налаживать контакты со всеми вокруг. В столице не принято называть "другом" или "братом" знакомых людей. Это вытекает из маленьких городов, где все друг друга знают и дружат со всеми знакомыми. Когда малознакомые люди оказываются в одной компании, выясняется, что у них есть общие друзья или даже родственники. Население в Москве гораздо больше, но провинциалы не могут этого понять.

Одежда не соответствует случаю

Очень часто в торговых центрах и парках можно увидеть девушек, которые отправляются на прогулку на каблуках и в нарядных платьях. В таких случаях можно с уверенностью утверждать, что они приехали в столицу из маленького города. Дело в том, что в провинции нет разграничений между обычной прогулкой и торжественным мероприятием, так как в маленьких городах выходить некуда. Поэтому, провинциалы привыкли надевать все лучшее даже при незначительной прогулке по центру.
Женский форум 84
Психология , Видео
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