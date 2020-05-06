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Женские имена, которые пробуждают в мужчинах инстинкт самца 

express-novosti.ru 6 мая 2020
Женские имена, которые возбуждают мужчин
Фото: express-novosti.ru
Для того, чтобы вызывать у мужчин возбуждение, девушка или женщина должна не только выглядеть соблазнительной, но и быть носительницей определённого имени. Именологи назвали ТОП-3 женских имён, услышав которые, все кавалеры просто начинают дрожать от возбуждения.

Анастасия

Как утверждают специалисты, этому древнему имени оказывает покровительство знак зодиака Скорпион. А женщины этого созвездия являются одними из самых лучших соблазнительниц.
Анастасия способна приручить даже самого холодного партнёра, который очень быстро будет готов плясать под её дудку. Но когда такая женщина встречает свою настоящую любовь, она готова стать верной женой и надёжной хранительницей домашнего очага.

Виктория

Её имя переводится, как Победа. Это говорит само за себя. Женщины с этим именем обожают познавать всё новое и добиваться успеха в любом деле. Сильная половина человечества входит в этот план изучения Вселенной.
Вместе с тем Виктория эмоционально ранима, что вызывает у мужчин желание оградить ее от всевозможных невзгод. Она искренна с противоположным полом, что вызывает у них уважение.
Эти девушки всегда стараются остаться независимыми, даже купаясь в любви своего избранника. Предсказать их поведение крайне сложно, что и делает их притягательными для мужчин.

Елена

Елене покровительствуют Близнецы — зодиак известных сердцеедок. Она может покорять мужчина из спортивного интереса, назло кому-то или ещё по какой-то причине. А потом легко уходит, оставляя за спиной очередное разбитое мужское сердце.
Для неё самой эта игра, но рано или поздно приходит осознания одиночества даже в окружении большого количества поклонников. Чаще всего переоценка ценностей случается уже в зрелом возрасте, когда Елена Прекрасная превращается ещё и в Елену Премудрую. И начинает уже не игру, а пытается найти своё настоящее женское счастье.
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