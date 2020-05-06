5 причин почему ваш мужчина вас не замечает 

Случилось так, что вы заметили холод в отношениях со стороны вашего мужчины. Почему это происходит?

Когда отношения переходят в стадию привычки, нередко случается, что женщинам кажется, будто мужчины перестали их замечать. Не делают комплименты, не дарят цветы, уже нет тех разговоров по душам, влюбленных взглядов. Почему же это неизбежно происходит почти в 80% отношениях?

Женщина потеряла прежнюю привлекательность

Да, такое случается довольно часто. Женщина в отношениях расслабляется и перестает ухаживать за собой так, как это делала в период ухаживаний. Ведь мужчина привык к тому, что женщина всегда цветет и пахнет для него, и когда это уже не происходит, его интерес притупляется, хотя внутренне он вас по-прежнему очень любит.

Проблемы и стресс на работе

Порой мужчина не может переключаться с проблем на работе на личную жизнь так быстро. И вам может начать казаться, что вы мужчине не интересны. На самом деле его мозг забит совсем другим.

Появление нового хобби

Возможно мужчина нашёл себе новое увлечение, поэтому его сосредоточенность на вас немного убавилась. В этом нет ничего страшного, и вскоре его интерес восстановится. Это же хорошо, что у мужчины есть интересы, которые вы можете вместе обсудить, или к которым вы можете проявить свой интерес, тем самым вызвав восхищение с его стороны.

Отсутствие общих тем для разговора, общих взглядов

Мужчина может охладеть к женщине и потому, что после романтического периода может оказаться, что у них нет общих интересов или общих тем для разговора. И мужчина начнёт потихоньку отдаляться от женщины. Поэтому очень важно сразу определить ваши точки соприкосновения.

Подчинение женщины своему партнеру

Когда женщина начинает во всём соглашаться с мужчиной, не имеет собственного взгляда и мнения, мужчине рано или поздно это надоест, и он потеряет интерес.