Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 причин почему ваш мужчина вас не замечает 

SM News и ещё 4 6 мая 2020
5 причин почему ваш мужчина вас не замечает
Фото: SM News
Случилось так, что вы заметили холод в отношениях со стороны вашего мужчины. Почему это происходит?
Когда отношения переходят в стадию привычки, нередко случается, что женщинам кажется, будто мужчины перестали их замечать. Не делают комплименты, не дарят цветы, уже нет тех разговоров по душам, влюбленных взглядов. Почему же это неизбежно происходит почти в 80% отношениях?

Женщина потеряла прежнюю привлекательность

Да, такое случается довольно часто. Женщина в отношениях расслабляется и перестает ухаживать за собой так, как это делала в период ухаживаний. Ведь мужчина привык к тому, что женщина всегда цветет и пахнет для него, и когда это уже не происходит, его интерес притупляется, хотя внутренне он вас по-прежнему очень любит.

Проблемы и стресс на работе

Порой мужчина не может переключаться с проблем на работе на личную жизнь так быстро. И вам может начать казаться, что вы мужчине не интересны. На самом деле его мозг забит совсем другим.

Появление нового хобби

Возможно мужчина нашёл себе новое увлечение, поэтому его сосредоточенность на вас немного убавилась. В этом нет ничего страшного, и вскоре его интерес восстановится. Это же хорошо, что у мужчины есть интересы, которые вы можете вместе обсудить, или к которым вы можете проявить свой интерес, тем самым вызвав восхищение с его стороны.

Отсутствие общих тем для разговора, общих взглядов

Мужчина может охладеть к женщине и потому, что после романтического периода может оказаться, что у них нет общих интересов или общих тем для разговора. И мужчина начнёт потихоньку отдаляться от женщины. Поэтому очень важно сразу определить ваши точки соприкосновения.

Подчинение женщины своему партнеру

Когда женщина начинает во всём соглашаться с мужчиной, не имеет собственного взгляда и мнения, мужчине рано или поздно это надоест, и он потеряет интерес.
Видео дня. Как собрать себя на карантине
SM News: последние новости
Как привычки влияют на жизнь Как привычки влияют на жизнь Три способа лучше узнать себя Три способа лучше узнать себя 5 причин, почему люди не любят клоунов 5 причин, почему люди не любят клоунов
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости
Вещи, которые нельзя хранить на кухне
Вещи, которые нельзя хранить на кухне
Анфиса Чехова похвасталась своими формами
Анфиса Чехова похвасталась своими формами
Жигунов лишился части имущества
Жигунов лишился части имущества
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
13:01
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
Звёзды
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
03:14
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
Дом и сад
Как стул поможет похудеть на карантине
03:15
Как стул поможет похудеть на карантине
Карантин Здоровье
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
06:10
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
Еда Здоровье
Модель Федорова переквалифицировалась в певицы
00:48
Модель Федорова переквалифицировалась в певицы
Звёзды
Эксперт рассказала об опасности чипсов
00:20
Эксперт рассказала об опасности чипсов
Еда Здоровье
Почему нас тянет к разным продуктам
06:13
Почему нас тянет к разным продуктам
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение