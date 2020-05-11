Как распознать низкий эмоциональный интеллект

Люди, у которых не складываются отношения с окружающими, будь то друзья, семья или коллеги, склонны винить во всем других людей. А между тем нередко причиной недопониманий и конфликтов становится низкий уровень эмоционального интеллекта (EQ). Чтобы проверить свой, вам необходимо ответить на несколько вопросов. На какие именно? Расскажет "Рамблер".

Как часто я критикую других людей?

Для обладателей низкого уровня эмоционального интеллекта характерна излишняя критика по отношению к другим. Они не хотят ставить себя на чужое место и "входить в положение", считают, что их советы необходимы всем и каждому и нередко неудачно шутят в ситуациях, когда шутки неуместны.

Обвиняю ли я других в своих промахах?

Люди с низким EQ склонны обвинять в своих ошибках всех и каждого, не пытаясь прежде всего разобраться в себе. Более того, они не привыкли контролировать эмоции, поэтому вымещают свой гнев на других в довольно агрессивной форме.

Скрываю ли я свои истинные эмоции?

Нередко за вспыльчивостью и критикой обладатели низкого EQ скрывают чувства и эмоции, которые их тревожат на самом деле. Именно эти люди на публике могут быть спокойны и неприступны. Но, оставшись один на один с собой, они начинают рыдать и крушить все на своем пути.