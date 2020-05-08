Как предсказать развод по свадебным фото

Все, чего еще сами молодожены не осознают, может прекрасно отражаться в объективе фотокамеры. Остается только правильно прочитать скрытые сигналы, чтобы понять, как долго счастливые, на первый взгляд, жених и невеста смогут продержаться в браке.

Свадебные фотографы — это не просто подрядчики с фотокамерой. Специалисты с богатым опытом, они проводят с молодоженами огромную часть времени, наблюдают за ними во время первой встречи, за их поведением и реакцией, когда обсуждаются детали съемки, и, наконец, заинтересованностью и вовлеченностью обоих в их самый главный день в жизни.

Дьявол, как известно, кроется в деталях, и именно их практически сразу замечает наметанный глаз профессионала. Без преувеличения фотограф видит все: как ведут себя гости, что чувствует каждый из супругов. А еще опытный подрядчик всегда может уловить фальшь — в выражении лиц, в эмоциях, в пожеланиях друг другу и даже в языке тела. Рассказываем, что это за скрытые детали и почему их так важно вовремя распознать.

Абсолютная незаинтересованность одного из молодоженов

Фотосессия — это уже давно одна из обязательных составляющих свадебного ритуала. Разумеется, не все мы фотогеничны или любим фотографироваться: некоторых из нас утомляет одна только мысль о процессе съемки, и все же в настоящее время почти нет таких пар, которые бы не признавали: сделать несколько памятных снимков в день X все же надо.

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«Большинство женихов и невест прекрасно понимают, насколько важна для партнера фотосессия и охотно поддерживают его, — рассказывает Роб Грир, фотограф из Лос-Анджелеса, — но не всегда. Однажды жених нанял меня на свою свадьбу по телефону, а когда в день церемонии он представил меня своей невесте, она указала на мою камеру пальцем и заявила: «Не тыкай в меня этой чертовой штуковиной!». Это было очень грубо. Они развелись через три месяца. Думаю, готовность сделать счастливым своего партнера — это основа долгих и полноценных отношений. Это включает и участие в фотосессии, даже если обычно вам это совсем не нравится».

Более 20% гостей пропускают свадьбу

Конечно, не все значащиеся в списке гостей смогут прийти на свадьбу. Но когда «процент неявки» составляет не средние 10-15%, а 20-25% — есть повод для серьезных размышлений. Увы, но это, по мнению некоторых фотографов, яркий знак того, что друзья и родные пары на самом деле не верят в серьезность отношений жениха и невесты. Так, к примеру, один из американских фотографов рассказывает, что однажды у него был опыт проведения съемки свадебного банкета на 200 персон, из которых на праздник явилось всего 60 гостей. Молодожены даже поинтересовались у фотографа, не хотят ли его супруга и дети поужинать со всеми, ведь все счета уже были оплачены. В скором времени эта пара рассталась.

Имитация чувств перед камерой

По мнению профессионалов, попытки одного из молодоженов жестами и мимикой компенсировать перед камерой отсутствие интереса со стороны другого — это также очень плохой знак. Возможно, перед съемкой будущие супруги просмотрели сотни фотографий в Сети и представляют свои свадебные карточки такими же, как снимки на их мудбордах в Pinterest. Однако это не всегда хорошо, ведь за попыткой скопировать чьи-то позы и выражения лиц, жених и невеста рискуют потерять главный ориентир настоящих чувств — искренность.

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Свадьба принца Уэльского и Дианы Спенсер, 1981 г.

«К сожалению, фокусируясь на собственном видении того, какие фото они хотят, эти пары не задумываются о динамике своих собственных отношений, — считает фотограф Гретхен Уэйкмен, — в таких случаях им иногда просто не хватает естественной химии и эмоциональной связи. Слишком много внимания уделяется созданию идеального снимка для социальных сетей и никакого — тому, чтобы дать фотографу возможность запечатлеть естественное выражение чувств. И видеть подобное отсутствие связи между супругами — очень грустно».

Скандалы на свадьбе

Драмы и драки на свадебных вечеринках, по мнению профессиональных фотографов, — еще один «сигнал бедствия», который может послать судьба молодоженам в день их бракосочетания. Подобное обычно происходит в случаях, когда гости без особого уважения относятся к чувствам молодоженов и не верят в их намерение создать крепкую семью.

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По словам одного из фотографов, у него был случай, когда невеста позвонила за 10 минут до приезда его ассистентов, сообщив об отмене праздника. Оказалось, что некоторые гости торжества затеяли между собой грубую драку, кто-то — разъехался по домам из-за скандалов, а в довершении ко всему стало известно о том, что друг жениха занялся сексом с подружкой невесты, которая сама была замужем. Словом — полный хаос и мракобесие, которое говорит только об одном: ваши близкие изначально воспринимали самый главный день в вашей жизни исключительно как повод покутить. И не более.

Расхождения на почве финансов

По словам владельца фотоагентства в Майами Карлоса Осорио, деньги — это один из важных факторов в любых отношениях, и, если у будущих супругов возникают разногласия по финансовым вопросам, вероятность развода повышается в разы.

«Я не называю их имен, — говорит Карлос, — но во время презентации моих работ, невеста удалилась в уборную, а жених подождал немного и сказал: «Это свадьба меня разорит. Наш бюджет стал вдвое больше, чем планировалось первоначально». У пары была шикарная свадьба — на 150 человек. Но всего через 6 месяцев они развелись».

Сарказм на фотосессии

По словам лос-анджелесского фотографа Роба Грира, если в день свадьбы молодожены отпускают язвительные фразы в адрес друг друга, спорят и переругиваются, то, как правило, это начало конца.

«Я отснял более 1000 свадеб и знаю наверняка: если молодые ругаются весь день, то со временем ситуация будет становиться лишь хуже, — делится он своим опытом, — Некоторые говорят, что они просто шутят, но обычно в каждой язвительной шутке или саркастичном выпаде есть доля правды. Самое ужасное, что я видел, это когда невеста утомительно выпалила: «Мне надоело его целовать». Вот так легко, но в то же время с претензией. Жених тогда не сказал ни слова, но я сразу понял: им недолго осталось».

Отношения, в которых царит только секс

Сексуальное притяжение в паре, конечно же, важно, но, увы, одного этого недостаточно для создания счастливой семьи, что подтверждают многочисленные примеры из практики.

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«Я помню одну свадьбу очень молодой и красивой пары. Казалось, что они идеально подходят друг другу. Между ними царило ярко выраженное сексуальное влечение, и мне, с профессиональной точки зрения, было очень интересно наблюдать за языком их тел и за тем, как они общались, — вспоминает мексиканский фотограф Сол Томарго, — В конце торжества они поинтересовались, не смог бы я пофотографировать их в интимной обстановке. Причем, по их голосу было даже неясно, чего они хотят больше: чтобы я их поснимал или чтобы присоединился к ним. Это была очень странная просьба, и я вежливо отказался. А через год эти супруги расстались».

Никакого общения на банкете

Обычно свадебная вечеринка — это самая любимая часть у молодоженов. Стресс после официальной церемонии позади: можно, наконец, расслабиться и повеселиться, танцевать всю ночь напролет и вовсю наслаждаться своим новым статусом. Но, увы, как показывает практика, так бывает далеко не всегда.

«Если один из молодоженов слишком увлеченно общается с гостями, в то время как другой проводит без своей второй половинки несколько часов к ряду, это не похоже на счастливые отношения. В случае, когда я провожу съемку приема и получаю в итоге всего несколько снимков молодоженов вместе — это верный признак того, что в глубине души им абсолютно безразличен их брак»,

— поясняет фотограф Гретхен Уэйкмен.

Свадьба — это всегда момент кульминации чувств по отношению друг к другу, поворотная точка, разделяющая всю вашу жизнь на «до» и «после». И если в этот день вы едва проводите время вместе, значит, налицо проблема в приоритетах — или, что еще хуже, в чувствах.