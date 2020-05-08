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Как по цвету глаз узнать характер человека 

Елена Красовская 53 минуты назад
Смотрите видео и узнайте, как по цвету глаз узнать особенности характера человека. Некоторые специалисты уверены, что цвет радужной оболочки глаз дарит нам кое-какие черты, которые являются врождёнными. Так, обладателям зелёных глаз приписывают жизнерадостность и креативность, хотя в Средние века зеленоглазых людей считали опасными колдунами и ведьмами. Ролик рассказывает, каким характером обладают люди с разным цветом глаз.
Ранее «Рамблер» рассказал, почему нас раздражает чрезмерное использование уменьшительных слов.
Психология , Видео
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