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На что знаки зодиака тратят деньги на карантине 

Екатерина Сурина 4 часа назад
На что знаки зодиака тратят деньги на карантине
Фото: Кадр из фильма "Девчата"
Казалось бы, куда могут утекать деньги, если сутки напролет сидеть в четырех стенах? Знаки зодиака знают, на что потратить кругленькую сумму, не переступая порог дома.

Овен

Овен стоически может не тратить ни рубля. Пока косметика не кончится, конечно. А так как красотка себя не на помойке нашла, помады и румяна ей люксовые подавай. Поэтому в период карантина она с радостью заказывает косметику коробками и кормит семью обещаниями уже завтра вместо макарон купить яства для богачей — гречку.

Телец

До самоизоляции Телец успокаивала свои нервы и тренировала фигуру с помощью шипинга, а теперь что? Теперь наращивает жировую прослойку, семейные скандалы и килограммы неподходящей одежды. А нечего было покупать онлайн, без нового платьишка и кофточки можно и до нокабря прожить.

Близнецы

Все барчики закрыты, а из развлечений — еда и грусть. А да, еще же есть алкоголь! Именно он и «съедает» все деньги Близнецов. Нет, мы не намекаем на бытовой алкоголизм, просто красотки с радостью дарят звенящие бутылочки друзьям и родственникам через курьера. Хорошие же люди, эти Близнецы!

Рак

Единственное, на что Рак может потратить деньги, — на семью. Купит самые дорогие продукты, чтобы их хватило на несколько дней, купит чистящие средства, чтобы дружно убираться всей семьей, а себе купит ничего, хотя очень хотелось вон те шоколадные конфеты. К слову, жалеть о тех злосчастных конфетах она будет несколько дней, пока не расшатает вашу нервную систему.

Лев

Лев тратит деньги на все, что душеньке и ее семье угодно. Хотите Xbox — купим, несколько ящиков пива — конечно, дорогой, собачку для прогулок — обязательно, а Льву еще босоножки от Louis Vuitton нужны — как раз разносит на карантине. Деньги только давайте. Да-да, дети тоже — она заначки видела.

Дева

На самом деле Дева тратить деньги не любит. Но что прикажите делать, если живот требует шоколадный торт, тело — новую шелковую пижаму, а лицо — ухаживающую маску с бриллиантовой пылью? Приходится покупать, скрепя сердцем!

Весы

Весы в карантине видят одни плюсы: деньги на общественный транспорт, на обеды в кафе, на кофе в кофешопах тратить не нужно. И развлечения можно выбирать подешевле — вечеринка по скайпу, настолки для всей семьи. Тут, гладишь, можно и на новую квартиру накопить. И да, у Весов есть суперсила — они на необдуманные покупки не срываются. Точно ведьмы!

Скорпион

У Скорпиона есть два режима — «покупаю все, что вижу» и «там туалетная бумага дешевле». И в карантин как карта ляжет — либо все семья будет питаться манго, закусывая трюфелями, либо сидеть на дешевой гречке и воде. Последним мы искренне сочувствуем.

Стрелец

Раз Стрельцу не дают выходить на улицу, она приложит все свои таланты и сделает улицу у себя дома — внезапно так. Посадит деревья в большие горшки, кошек побольше заведет, мусор по углам раскидает, поменяет паркет на брусчатку и будет гулять. Тем временем близкие будут безрезультатно взывать к здравому смыслу и дядях в халатах.

Козерог

Жить с Козерогом на самоизоляции — страшнее самого лютого кошмара. Тут тебе и не поесть, и не попить вкусно, и бегать с котом нельзя — Козерог работает. В итоге близкие перебираются на дачу, а Козерог больше работает и больше копит. Чувствуем, во время карантина Козерог накопит на маленький остров.

Водолей

Философия Водолеев проста: захотелось — купила, денег нет — заняла. В итоге и сама Водолей, и ее близкие катаются как сыр в масле, пока вдруг не осознают, что должны всем и много. Тут, конечно, вечеринка заканчивается, но хорошо же было.

Рыбы

Рыбы во время карантина переводят все семью на экологически чистые продукты, чтобы здоровее быть. А вы видали, сколько они стоят? Именно туда уходит весь семейный бюджет — в унитаз то есть. К слову, здоровее никто не становится.
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