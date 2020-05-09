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Не пропустите свой астропрогноз на 11 — 17 мая 

Екатерина Сурина 6 часов назад
Не пропустите свой астропрогноз на 11 — 17 мая
Фото: Рамблер
У нас прекрасные новости — теперь ваши любимые прогнозы от Рамблер/гороскопов можно не только читать на https://horoscopes.rambler.ru, но и смотреть!
Каждую неделю на YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы» вас будут ждать еженедельные астрологические и ТАРО прогнозы по знакам зодиака от практикующих тарологов, которые помогут вам подготовиться к любым поворотам судьбы.
Не останутся без внимания и самые важные аспекты жизни: здоровье, любовь, финансы, которые мы будем прорабатывать особенно тщательно. А еще научимся гадать на кофейной гуще и другими интересными способами.
Обязательно подпишитесь на канал «Рамблер / Гороскопы», чтобы не пропустить свой общий прогноз на 11 — 17 мая.
Подписаться на канал.
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