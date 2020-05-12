Модель потеряла 70% кожи, нос и пальцы в огне

В 2009 году Турия Питт была обычной 21-летней студенткой. Девушка хотела стать горным инженером, а в свободное время работала моделью. Тогда же она встретила Майкла Хоскинса — ее будущего мужа и человека, любовь и преданность которого смогла вернуть ее к жизни после страшного пожара.

@turiapitt

Этот событие навсегда разделило жизнь Турии на "до" и "после". Девушка решила принять участие в 100-километровом марафоне, часть трассы которого проходила в лесу. В момент, когда несколько бегунов преодолевали этот отрезок дороги, вспыхнул лесной пожар. Среди марафонцев, застрявших в эпицентре пламени, была и Турия. Огонь распространился молниеносно и у бегунов оставалось все меньше времени, чтобы выбраться.

Турия пострадала больше всех: у нее было обожжено 70% тела. После случившегося девушка долго боялась посмотреть на себя в зеркало и впала в глубокую депрессию. Выбраться из нее Турии помог ее любимый мужчина — Майкл три года провел у больничной койки Питт. За это время девушка перенесла множество операций (на сегодняшний день их число перевалило за 200) и вселил в Турию надежду на светлое будущее.

"Ты все та же Турия, которую я так люблю",

— говорил он ей.

@turiapitt

В 2015 году, когда Питт смогла оправиться от бесконечной череды операций и выписалась из больницы окончательно, он сделал ей предложение.

@turiapitt

Сейчас у пары растут двое детей. Турия вновь начала бегать марафоны. Помимо этого она занимается благотворительностью и открыла свой бизнес. Ее во всем поддерживает муж.