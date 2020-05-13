Уроки, которые нужно усвоить женщинам в 30, 40 и 50

Век живи — век учись! Не зря эту фразу знаменитого римского философа Сенеки, которая в идеале звучит как «век живи — век учись тому, как следует жить», так любили повторять учителя, да и родители от них не отставали. Они были уверены, что образованному человеку будет проще устроиться в жизни и найти свою вторую половинку. Но действительно ли это так? И какие знания должна получить женщина в 30, 40 и даже 50 лет, чтобы все у нее сложилось удачно, — в материале Passion.ru.

Если вам немного за 30

Если в возрасте 23-29 лет большинство представительниц прекрасного пола интересует, что о них подумают окружающие и как стать «Мисс Совершенством», чтобы утереть нос завистницам, то у дам постарше переживания уже куда более серьезные. Так какие же жизненные уроки им необходимо пройти (и усвоить), чтобы дальше все сложилось самым наилучшим для них образом?

Основные правила:

Молодость проходит быстро, а внутренняя красота остается с вами надолго. Даже с учетом современных технологий мало кому удается сохранить молодость и свежесть на долгие годы (нет более удручающего зрелища, чем отчаянно молодящаяся женщина в возрасте), поэтому позаботьтесь о саморазвитии и самосовершенствовании, чтобы у вас было что-то еще помимо модельной внешности. Тогда вы будете самодостаточны, притягательны и очаровательны вне зависимости от цифры в паспорте.

Можно обойтись без самокритики. Не будьте к себе слишком строги и помните, что все люди допускают ошибки, это нормально. Другое дело, как они потом их исправляют и что предпринимают для того, чтобы не совершать подобные промахи в будущем. Поэтому если у вас что-то не получилось сейчас, не корите себя, а пробуйте снова и снова, пока не получите желаемый результат.

Но помните, что лучшее — враг хорошего и, возможно, вам стоит присмотреться к тому, что у вас есть на данный момент, а не растрачивать силу и энергию на призрачный идеал.

Жалость — это не любовь. Некоторые дамы за 30 жалуются на неудачные романы, удивляясь тому, что все их отношения словно развиваются по одному и тому же сценарию. При этом многие из них не понимают, что сами того не осознавая, заранее программируют себя на это. Например, некоторые женщины путают любовь и жалость и зачастую связывают свою судьбу с неподходящим человеком лишь потому, что однажды решили протянуть ему руку помощи и взяли на себя часть его проблем. В итоге счастливого союза не получается, со временем они начинают понимать, что довольствуются малым, а могли бы влюбиться по-настоящему и испытать всю гамму чувств с кем-то другим.

Любой опыт бесценен, но лучше обойтись без негатива. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что опыт в нашей жизни дается не просто так, однако в большинстве случаев лучше все же учиться на чужих ошибках и попробовать обезопасить себя от каких-то негативных моментов. И вам проще, и исправлять потом так называемые ошибки молодости не придется.

Прошлое пускай остается в прошлом. Чтобы у вас ни произошло в прошлом, постарайтесь, чтобы оно не мешало вашему настоящему (и, соответственно, будущему).

Очень многие знаменитые и успешные женщины признаются, что несмотря на неудачи и неурядицы в прошлом, они смогли не опустить руки и стали теми, кем они являются на данный момент. Поэтому не позволяйте другим людям отравлять вам жизнь, не цепляйтесь за прошлое и смело идите к своей цели (даже если окружающие твердят вам, что ваши мечты неосуществимы и у вас все равно ничего не получится).

40-летние дамы

У дам «в самом расцвете сил» тоже есть переживания, которые иногда мешают им жить в собственное удовольствие. Психологи рекомендуют таким барышням не забывать, что вместо того, чтобы прислушиваться к советам окружающих, лучше сосредоточиться на собственных желаниях и потребностях. И тогда не придется жалеть об упущенных возможностях и о том, что все пошло в вашей жизни не так, как вы когда-то мечтали.

Основные правила:

Держать все под контролем? Зачем?Некоторые 40-летние особы полагают, что они должны держать абсолютно все под контролем, и очень расстраиваются, если вдруг что-то идет не по плану. Просто смиритесь с тем, что есть какие-то моменты, которые не зависят от вас, поэтому ослабьте свой контроль и доверьтесь интуиции (зачастую Вселенная подает вам вполне красноречивые знаки, если вы будете чаще обращать на них внимание, то очень скоро добьетесь своих целей).

Компромиссы находить сложно, но можно. Научитесь идти на уступки и проявляйте дипломатию всякий раз, когда вам захочется выяснить отношения и спровоцировать скандал. Психологи напоминают, что «сжечь мосты» вы всегда успеете, но если вдруг вам потом придется обращаться к этому же человеку, есть вероятность, что он откажется вас даже выслушать. Ситуации бывают разные, и какими бы гармоничными вам ни казались ваши отношения, постарайтесь возникающие разногласия решать мирным путем, не доводя до конфликтов.

Будьте мудрой женщиной — и тогда в вашей жизни будет все именно так, как вы бы того и хотели.

От токсичных людей лучше избавляться сразу же. Даже если вам неловко расставаться с человеком, но если вы понимаете, что он буквально отравляет вашу жизнь, тогда нужно сократить общение с ним до минимума или вовсе разорвать отношения. Не терпите что-то лишь потому, что кому-то может показаться невежливым ваше поведение, поступайте так, как считаете нужным, чтобы сохранить комфорт и душевное равновесие.

Не все советы одинаково полезны. Безусловно, вы можете прислушаться к тому, что говорит вам близкая подруга (мама, бабушка или даже руководитель), но лишь вам в итоге принимать решение — и от него будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Живите своим умом и научитесь отвечать за свои действия.

И тогда у вас не будет разочарований от того, что все могло сложиться иначе, если бы вы сделали так, как велело вам сердце, а не так, как советовал кто-то из вашего окружения. Ведь никто не может знать вас лучше, чем вы сами, поэтому и принимать решения за вас им тоже не стоит.

Женщины 50+

Казалось бы, о чем могут переживать женщины, достигшие к определенному моменту статуса и положения в обществе. Однако некоторые из них действительно переживают, что слишком многое себе позволяют (вдруг кому-то это поведение может показаться фривольным — и завистников тогда уже будет не остановить). Психологи рекомендуют не впадать из крайности в крайность и поменьше слушать сплетников и недоброжелателей.

Основные правила:

Ваша жизнь — ваши правила. Перестаньте уже наконец переживать о том, что о вас думают другие. Начните воспринимать свой возраст как вторую молодость с той лишь оговоркой, что теперь у вас больше опыта — и на многие вещи вы смотрите иначе, чем в юные годы. У вас есть определенные преимущества — силы, желание и ресурсы, чтобы осуществить свои заветные мечты, так почему бы этим не воспользоваться?

Наслаждайтесь каждым моментом. Научитесь видеть счастье в мелочах и наслаждаться тем, что у вас есть на данный момент. Можно забыть о переживаниях и сосредоточиться на том, что доставляет вам удовольствие.

Будьте честны прежде всего с самой собой, а заодно и с другими людьми, и тогда они ответят вам тем же.

Вам столько лет, на сколько вы себя ощущаете. Когда, если не сейчас? Если вы всю жизнь о чем-то мечтали, но боялись попробовать, то сейчас у вас есть шанс это исправить (и все равно, какие цифры стоят у вас в паспорте и что подумают о вас окружающие). Подумайте наконец о себе, а не о других, и поживите в свое удовольствие. Ведь потом, как говорят, лучше вспоминать о своих поступках, чем переживать о том, что так и не решились на что-то стоящее.