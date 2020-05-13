Девушек в стрингах обвинили в провокации мужчин

Американка Лори Александер (Lori Alexander) обвинила девушек, которые носят откровенные купальники, в провоцировании мужчин на сексуальные домогательства. На дискуссию в Facebook Facebook обратили внимание журналисты The Sun.

В своем блоге The Transformed Wife религиозная женщина попросила молодых девушек не носить на пляже бикини-стринги, аргументируя это тем, что со спины они выглядят голыми.

«Мужчины воспринимают все визуально. Вам нравится, когда они на вас засматриваются? Именно это вы и делаете — провоцируете их», — пояснила она.

Пользователей сети возмутили высказывания Александер, и они начали спорить с ней в комментариях. «Вам следует настаивать, чтобы о своем поведении задумались мужчины, а не пытаться заставить женщин отвечать за их поступки», — написал один. «Может, лучше стоит посоветовать женщинам добросовестнее относиться к воспитанию своих сыновей?» — призвал другой. «Скорее, это мужчинам стоит иметь совесть и поменьше пялиться на женщин», — добавил третий.

В ноябре 2018 года жительницы Дублина вышли на улицу в нижнем белье в знак протеста против обвинения жертв изнасилования. Акцию организовала 26-летняя Стейси Эллен Мерфи. Так, девушки массово из домов в кружевном белье и поясах для чулок. Их протест связан с нашумевшим делом, в котором мужчину обвинили в изнасиловании 17-летней девушки. В суде адвокат обвиняемого показала кружевное белье жертвы и заявила, что по нему можно сделать вывод, будто потерпевшая была «готова встретиться с кем-то в тот день».