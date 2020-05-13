Девушек в стрингах обвинили в провоцировании мужчин 

Американка обвинила девушек, носящих слишком открытые купальники, в том, что они провоцируют мужчин на домогательства. Об этом сообщает The Sun.

С таким заявлением выступила в своем блоге The Transformed Wife Лори Александер. По мнению женщины, девушкам не стоит носить стринги на пляже: со стороны кажется, что они голые.

«Мужчины воспринимают все визуально. Вам нравится, когда они на вас засматриваются? Именно это вы и делаете — провоцируете их», — написала американка.

Из-за высказывания Александер в Facebook началась дискуссия. Пользователей разозлило мнение женщины.