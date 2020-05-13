Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушек в стрингах обвинили в провоцировании мужчин 

Анастасия Иванова 1 час назад
Девушек в стрингах обвинили в провоцировании мужчин
Фото: depositphotos.com
Американка обвинила девушек, носящих слишком открытые купальники, в том, что они провоцируют мужчин на домогательства. Об этом сообщает The Sun.
С таким заявлением выступила в своем блоге The Transformed Wife Лори Александер. По мнению женщины, девушкам не стоит носить стринги на пляже: со стороны кажется, что они голые.
«Мужчины воспринимают все визуально. Вам нравится, когда они на вас засматриваются? Именно это вы и делаете — провоцируете их», — написала американка.
Из-за высказывания Александер в Facebook началась дискуссия. Пользователей разозлило мнение женщины.
«Скорее, это мужчинам стоит иметь совесть и поменьше пялиться на женщин», — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что красивая сестра Кардашьян показала фото в белье.
Видео дня. Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезла скандальная модель Ольга Родионова
Куда исчезла скандальная модель Ольга Родионова
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
«Девки стараются ради какого-то недомерка»
«Девки стараются ради какого-то недомерка»
5 лучших БАДов, которые замедляют старение
5 лучших БАДов, которые замедляют старение
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
05:51
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
Карантин Еда
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
03:05
Почему пожилым надо есть меньше на карантине
Еда Здоровье
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
03:22
Орбакайте поделилась редким фото младшего сына
Дети Звёзды
Что такое суперфуды и зачем их есть
01:52
Что такое суперфуды и зачем их есть
Еда Здоровье
Как снять кольцо с отекшего пальца
03:02
Как снять кольцо с отекшего пальца
Здоровье Дом и сад
Почему не работают шампуни от перхоти
06:05
Почему не работают шампуни от перхоти
Красота Здоровье
Как занять бабушек и дедушек на карантине
03:15
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Карантин Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение