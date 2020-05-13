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Почему старое портмоне отбирает удачу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Почему старое портмоне отбирает удачу
Фото: Вечерняя Москва
Ольга Розовская, восточный астролог, специалист по фэншуй, считает, что период самоизоляции — хорошее время для того, чтобы обдумать свою жизнь и нащупать в ней новые «точки роста».
— Чтобы положительные перемены пришли в вашу жизнь, нужно освободить место для живительной энергии ци. И первое, что нужно сделать, — очистить пространство. Старые, рваные, поломанные вещи обладают разрушительной энергетикой.
Поэтому в первую очередь эксперт советует избавиться от вещей, которые вы по каким-то причинам не можете починить: поломанной бытовой техники, мебели, обуви, посуды с трещинами.
— Я имею в виду не фамильный антиквариат, а функциональные предметы, имеющие фатальные повреждения, например туфли с треснувшим супинатором, — говорит Розовская.
То же касается дверных ручек и выключателей: или починить, или заменить. Следующий кандидат на выброс — изношенная одежда и аксессуары. Мы храним это все, чтобы отвезти на дачу, отдать на благотворительность, но руки не доходят. В итоге накапливаем целые залежи тряпья, что очень негативно влияет на наш материальный достаток. Если вы давно мечтаете и не можете себе позволить новое красивое платье, возможно, купить его вам подспудно мешают старые обитатели гардероба.
Наверняка среди старья найдется что-то ценное и памятное. Счастливые джинсы, в которых вы познакомились с мужем, можно оставить на память. Но не более двухтрех вещей.
Очень опасно хранить дома старое портмоне. Это сильнейший энергетический вампир, который отбирает удачу и тормозит движение к благополучию. Некоторые эксперты вообще советуют сжигать старые кошельки, предварительно изъяв из них все содержимое. Если нет возможности разжечь ритуальный костер, можно ограничиться помойкой.
Есть категория вещей, от которых очищаться психологически очень трудно. Это новая одежда и обувь, которая вам не подходит. Пальто плохо сидит, сапоги жмут, а выкинуть жалко. Но даже если это очень красивые вещи, придется с ними расстаться.
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Психология , Ольга Розовская
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