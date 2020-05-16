Почему люди склонны проявлять симпатию к обидчикам 

Иногда читатель или зритель способен испытывать симпатию к довольно неоднозначным персонажам, будь то антигерои или явные злодеи. Это вовсе не значит, что вы плохой человек, поскольку речь может идти о методе самопознания. "Рамблер" рассказывает, почему нам нравятся отрицательные герои произведений.

Согласно выводам из статьи, опубликованной в журнале Psychological Science, вымышленные негативные персонажи кажутся нам привлекательнее, когда мы находим с ними нечто общее.

Примечательно, что в реальной жизни такое сравнение не работает, а вот с тем же Дартом Вейдером у людей возникают любопытные параллели, обусловленные, отчасти, неоднозначностью самого киногероя, сменившего белое на черное, а потом — обратно.

Одной из основных причин различий между ассоциированием со злодеем и отсутствием такого у нормального человека в реальной жизни является своеобразная система когнитивной безопасности. То есть зритель или читатель фактически защищены завесой художественного вымысла и отдают себе отчет в том, что происходящее является плодом воображения.

Фантастика в данном случае предлагает нам безопасность в то время, как обнаружение сходства с плохим человеком приводит к тревожности, ибо люди хотят видеть себя в позитивном свете.

Притом вымышленные миры и персонажи низводят данный негативный эффект до нуля, а иногда и обращают его в положительный аспект так, что параллель с "плохим парнем" может доставить удовольствие. По мнению авторов статьи, тем, кто склонен к коварству и привнесению хаоса, симпатичен Джокер из вселенной DC, а амбициозным интеллектуалам может нравиться Волан-де-Морт из " Гарри Поттера ".

Для подтверждения вышеприведенной теории исследователи проанализировали серию анонимных опросов пользователей сайта CharacTour, позволяющего пройти тест на определение черт личности. В итоге алгоритм подбирал персонажей, которые больше всего соответствовали тому или иному участнику сообщества. А пользователи выбирали из предложенного списка персонажей, добавляя их к себе в профиль.

Исследователи заметили, что участники чаще всего останавливали выбор на положительных героях, а вот в профиль в основном добавляли злодеев.

Ученые предположили, что вымышленные сюжеты помогают людям взаимодействовать с темными аспектами личности, избегая ненужных мыслей об отношении к себе с точки зрения морали.