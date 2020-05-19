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Как распознать несчастливые пары в соцсетях 

Мира Маркина 10 часов назад
Как распознать несчастливые пары в соцсетях
Фото: depositphotos.com
Просматривая фотографии знакомых пар, нам кажется, что у всех — идеальные отношения. Разве могут эти счастливые люди на фото скандалить и выводить друг друга из себя?
На деле же за безупречными снимками нередко скрываются крупные проблемы, о которых не принято говорить во всеуслышание. Как распознать несчастливые пары в социальных сетях? Расскажет "Рамблер".

Хвастовство подарками

Цветы, плюшевые медведи, ультрамодные гаджеты, дорогие сумки и даже автомобили — Instagram многих девушек нередко состоит исключительно из таких фото. При этом снимков самого возлюбленного, который одаривает женщину щедрыми подарками, в профиле обычно нет. Главная цель таких женщин — вызвать зависть и создать иллюзию мнимого благополучия, при том, что в отношениях с партнером у них могут быть серьезные проблемы.

Все посты — только о ребенке

Нет ничего зазорного в желании делиться снимками своего ребенка с подписчиками, рассказывать о нем и о его успехах. Но если женщина выкладывает фотографии чада по несколько раз в день, очевидно, что все ее внимание сосредоточено на малыше и до других аспектов жизни ей сейчас нет дела. Как нет дела и до супруга.

Откровенные снимки

Многие девушки, а порой и молодые люди, даже при наличии постоянного партнера чересчур увлекаются публикацией откровенных и провокационных фото. Если пользователь зарабатывает на своем аккаунте и ему необходим приток "лайков" и подписчиков, в этом нет ничего предосудительного. Но когда люди регулярно публикуют пикантные фото просто так, это может говорить о том, что они не удовлетворены своими отношениями, и как минимум на подсознательном уровне ищут нового партнера.
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