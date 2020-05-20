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Женские привычки, которые кажутся мужчинам соблазнительными 

Я Покупаю 3 часа назад
Женские привычки, которые соблазняют мужчин
Фото: Я Покупаю
Приготовьтесь очаровывать мужчин, потому что мы сейчас расскажем некоторые запрещенные приемчики.

Накручивать волосы на палец

Психологи говорят, что эта привычка — способ девушки успокоить нервы с помощью монотонных повторяющихся движений, как и привычка болтать ногой или грызть ногти.
Если девушка, к примеру, сидит в ресторане с человеком, который ей нравится, она оказывается в стрессовой ситуации. Чтобы с ней справиться, мозг красотки переключается на привычные, успокаивающие действия. Поэтому на первом свидании влюбленные часто поправляют одежду, теребят что-то в руках или в нашем случае — накручивают локоны на палец.
Еще этот жест расценивается как флирт или кокетство со стороны женщины. Поэтому мужчины «тают», когда видят, как спутница «крутит кудряшки» — это признак того, что девушка считает своего визави привлекательным и стремится ему понравиться.

Носить его рубашку

Мужчины любят обладать и властвовать, поэтому если женщина надевает мужскую рубашку, мужчина подсознательно воспринимает партнершу как «частную собственность».
Этим невербальным сигналом женщина показывает, что полностью доверяет мужчине, нуждается в его защите и любви. Плюс, девушка в рубашке, небрежно накинутой на обнаженное тело, выглядит чертовски мило и эротично.

Закусывать губу

Этим жестом женщина пытается подавить скрытые желания и страсть. А таинственные и загадочные женщины автоматически становятся желанными и привлекательными в глазах мужчин.
Намеренное покусывание нижней губы — признак флирта и стремления нравиться партнеру. Когда мы кусаем губу, к ней приливает кровь, что выделяет губы на лице и привлекает к ним внимание. Так мужчина подсознательно понимает, что девушка готова к общению и поцелуям.

Обнимать его сзади

Такие объятия — невербальный способ выразить партнеру свои любовь и доверие. Мужчины чаще обнимают девушек таким образом, чтобы продемонстрировать маскулинность и обладание.
Но когда женщина обнимает мужчину сзади в моменты его отчаяния, она показывает: какими бы трудными ни были препятствия и проблемы, они вместе с ними справятся. Поэтому для мужчины эти объятия — признак того, что любимая женщина поддержит, поможет преодолеть сложности и защитит от напастей.

Сидеть нога на ногу

Мы закидываем ногу на ногу автоматически — привычка досталась нам от мам, бабушек и других женщин в нашей жизни. Традиция так сидеть восходит к 19 веку — в школах благородных девиц воспитанницам прививали манеру сидеть нога на ногу, чтобы нивелировать сексуальную энергию, которая пробуждается в подростковом возрасте.
На мужчин эта привычка производит невероятно возбуждающий эффект, поскольку «надавливает» на основной инстинкт.
Однако сидеть так часами опасно для здоровья — возникает дисбаланс мышц таза, повышается кровяное давление, вены на ногах вздуваются, а кровь сгущается. Чтобы избежать таких последствий, используйте этот соблазнительный прием «точечно» и не сидите нога на ногу дольше получаса.
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