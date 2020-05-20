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Как психологи объясняют природу самокритичности 

WomanHit.ru 5 часов назад
Как психологи объясняют природу самокритичности
Фото: WomanHit.ru
Боремся с желанием критиковать свои слова и обесценивать действия.
Популярный психолог Михаил Лабковский говорит: «Когда у человека повышается самооценка, его жизнь меняется полностью». Специалист считает, что начинать работу с собой нужно именно с нее — учиться любить себя не вопреки, а просто так. Другие терапевты соглашаются с его позицией, считая, что именно такое отношение к себе говорит об отсутствии проблем. Однако не все могут полюбить себя — и вот почему.

Критика внешности

Общество устроено так, что пытается всех подогнать под единый стандарт. Это мера контроля и обеспечения себе состояния комфорта — людям сложно принять, что другие могут быть образованнее, сильнее или стройнее их. Отсюда появляются указания, как человек должен вести себя, во что одеваться, с кем дружить и так далее. И хорошо, если в детстве только забияки со двора убеждают ребенка в том, что он «не такой». Хуже, когда в семье его тоже критикуют: называют дурачком, упрекают в полноте или непримечательной внешности. Между тем, именно слова близких людей откладываются в подсознании глубже всего и влияют на последующую жизнь человека. Будьте мягче с детьми и не пытайтесь язвить с ними от своей неспособности донести мысль спокойным человеческим языком.

Печальный опыт

Следующим после родителей, кто может наложить серьезный отпечаток на человека, становится возлюбленный. В подростковом возрасте именно внешности уделяется большее внимание — до оценки внутренних качеств большинство дорастает значительно позже. Размер груди, округлость ягодиц, длина волос и даже острота зрения — критиковать будут все. Если у вас ребенок подросткового возраста, внимательно следите за его настроением и старайтесь поддерживать близкую связь, окружая вниманием и любовью. Так он не будет закрываться перед вами, а вы сможете прийти на помощь в нужный момент, развеяв сомнения в его непривлекательности. Если же с такой ситуацией столкнулись когда-то вы сами, подумайте о том, для чего люди говорят вам обидные слова? Счастливый человек хочет делиться радостью, а не оскорблять других — это удел душевно неполноценных людей, которые пытаются так завоевать авторитет и скрыть неуверенность в себе.

Ошибка на ошибке

Следующая опасность для психики поджидает вас по окончании университета. Здесь люди делятся на две группы: одни решают все силы отдать на поиск любимого человека и реализоваться в семье, других больше волнует работа. Если вы относитесь к последним, значит любая неудача в ходе выполнения трудовых обязанностей может вас всерьез задеть. Посмотрите на опыт добившихся успеха людей: прочитайте их биографии, просмотрите документальные фильмы. Вы поймете, что их траектория движения к цели была ломаной, а не прямой линией. Один бизнесмен сказал хорошую фразу, что нет людей, которые когда-то не были на месте дураков. Каждый из нас может допустить ошибку, но это не значит, что мы не можем признать ее и научиться на своих же граблях. То же касается неудач: воспринимайте все спокойнее и знайте, что впереди вас ждет лучшее.
Не ищите признания в других людях — каждый должен сначала заботиться о себе, а затем думать о ближнем. Наполнитесь любовью сами — научитесь проводить время наедине с собой, баловать себя не по праздникам, а создавать праздник из каждого дня. Станьте себе лучшим другом и примите таким, какой человек вы есть. Только тогда к вам придет дзен — вы осознаете, что любить себя просто.
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Психология , Михаил Лабковский
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